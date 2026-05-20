Transportistas y campesinos realizan megamarcha en CDMX; sigue los momentos más importantes

Miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) durante bloqueo el pasado 6 de abril

Desde las primeras horas de este miércoles, Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) emprendieron una mega movilización por las principales vías de la Ciudad de México para exigir al Gobierno Federal que atienda las demandas que, acusa, permanecen pendientes por resolver desde el año pasado.

Una de las exigencias centrales de los inconformes es que se le pague a precio justo por sus cosechas.

Los campesinos salieron desde diversos puntos alrededor de la capital con tractores y demás maquinaria salieron por las carreteras para robustecer los bloqueos.

No obstante, el FNRCM denunció que se desplegaron retenes de policías en los accesos a la capital que han bloqueado el avance de los manifestantes.

“Estas acciones represivas buscan estrangular la circulación, encapsular a los contingentes e impedir el avance de nuestra marcha pacífica”, acusaron.

08:10 horas.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al momento se encuentran afectados dos carriles sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia.

Además, en la misma zona, pero a la altura con Eje 2 Norte y Eje 1 Norte a partir de Congreso de la Unión también se informa sobre la presencia de manifestantes.

07:55 #PrecauciónVial | Afectados dos carriles a la circulación de Paseo de la Reforma, inmediaciones del Ángel de la Independencia, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/9iAXmTPPbC — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 20, 2026

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LMCT