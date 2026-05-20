Adrián Rubalcava supervisó obras de remodelación en Línea 2 del Metro

Al Director del Sistema de Transporte Colectivo le dan explicación de los trabajos realizados.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, realizó un recorrido de supervisión de los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en estaciones de la Línea 2, los cuales se realizan durante las 24 horas y de forma ininterrumpida. Las labores renuevan la imagen de las estaciones rumbo al próximo Mundial de futbol, con acabados que serán perdurables para las próximas generaciones de usuarios.

La Línea 2 fue inaugurada en 1970, desde entonces no había sido intervenida arquitectónicamente con obras de gran calado para remodelar la fisonomía de sus estaciones.

Su trazo enlaza el sur y norte de la capital y atraviesa la zona nodal de comercio capitalino, en el centro histórico.

TE RECOMENDAMOS: Temporada de lluvias La Magdalena Contreras fortalece la prevención con el Operativo Tormenta

En Tasqueña, terminal de la Línea 2, que es estratégica para la conectividad con el Tren Ajolote, Adrián Rubalcava verificó la última etapa de las labores de renovación en piso, cubiertas de muros y techumbres, con un nuevo diseño de iluminación.

En tanto, en estaciones intermedias se avanza en la renovación de pisos en andén central de arribo de los trenes y rehabilitación de escaleras fijas y plafones de cubierta de techumbres.

Los trabajos en el tramo de superficie de la Línea 2 se concentran principalmente en accesos a las estaciones. En los puentes que cruzan la calzada San Antonio Abad, la cristalería de cubierta quedó completamente renovada.

Estas obras serán perdurables más allá del mundial futbolero, reiteró el titular del Metro, mientras recorría distintos frentes de labores.

La Línea 2 es la más concurrida de la red, con una afluencia diaria promedio de 1 millón de usuarios, considerando los transbordos con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12.

Con la encomienda de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para concluir las obras de rehabilitación al término de mayo, la dirección general del STC reitera su compromiso para continuar mejorando el servicio del Metro con acciones puntuales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR