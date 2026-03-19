Sujeto bloquea el paso a mujer y ataca su coche en plena calle en Cuajimalpa | VIDEO

Un caso de violencia vial registrado en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México, se volvió viral en redes sociales luego de que un hombre fuera captado mientras agredía el vehículo de una mujer tras cerrarle el paso.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente ocurrió cuando el sujeto, a bordo de su automóvil, le bloqueó el paso a la conductora, lo que derivó en una discusión en plena vía pública.

En el video, grabado por la propia víctima, se observa cómo el hombre desciende de su vehículo y, visiblemente alterado, comienza a golpear el automóvil mientras lanza reclamos. Incluso, se aprecia que porta un objeto con el que amenaza e intimida, presuntamente un dispositivo tipo taser.

Lo bueno es que ellos son de la IBERO, De La Anahuac, Son chicos fresas de Interlomas, de las lomas con un comportamiento de nacos patanes #LordTaser #LordCulero Un sujeto en Audi placas NPZ952B cerró el paso a una mujer en Cuajimalpa, bajó con un aparente taser para atacarla y,… pic.twitter.com/L9O3hmalxn — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) March 19, 2026

La mujer permanece dentro de su unidad durante toda la agresión, mientras documenta lo ocurrido. La situación genera tensión, ya que el sujeto continúa con una actitud violenta durante varios segundos.

Posteriormente, el agresor regresa a su vehículo y se retira del lugar, sin que hasta el momento se tenga reporte de su detención.

Tras la difusión del video, usuarios en redes sociales exigieron la intervención de las autoridades para identificar al responsable. La víctima, por su parte, logró captar datos del automóvil involucrado, lo que podría facilitar su localización.

Este caso se suma a otros episodios recientes de confrontaciones entre automovilistas en la capital, donde incidentes menores escalan rápidamente a actos de agresión, evidenciando un problema creciente de violencia vial.

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MSL