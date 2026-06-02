Marchas y bloqueos en CDMX HOY 2 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una protesta de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha pro palestina en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 2 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 2 de junio se prevé una marcha, ocho concentraciones y dos citas.

Marchas

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino a la Catedral Metropolitana, desde las 16:00

Concentraciones

Colectivo “Una Luz en el Camino”, Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 07:00

Colectiva “Las Tonantzin”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 09:00

Amigos del Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc, Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Digna Ochoa y Placido y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores), desde las 09:30...

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII: En Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Lugar 1: Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Centro), Lugar 2: Av. Insurgentes Centro y Av. Paseo de la Reforma (Col. Juárez), Lugar 3: Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez (Col. Juárez) y Lugar 4: Av. Circuito interior (Bosque de Chapultepec), desde las 10:00

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco: En Gustavo A. Madero, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo), desde las 14:00

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México: En Miguel Hidalgo, Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola” (Arquitecto Luis Ruiz No. 175, Col. Tacubaya), desde las 18:00...

Sindicato Mexicano de Electricistas: En Cuauhtémoc, Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera), desde las Durante el día...

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”: En Miguel Hidalgo, Centro Citibanamex (Av. del Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo), desde las Durante el día

Citas Agendadas

Vecinos de la Colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, Alcaldía Iztapalapa: En Iztapalapa, Sede de la Alcaldía Iztapalapa (Aldama No. 63, Col. San Lucas), desde las 18:30

Frente Popular Francisco Villa: En Cuauhtémoc, Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Liverpool No. 80, Col. Juárez), desde las Durante el día

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am