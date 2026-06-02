Marchas y bloqueos en CDMX HOY 2 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este martes 2 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 2 de junio se prevé una marcha, ocho concentraciones y dos citas.
Marchas
- Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino a la Catedral Metropolitana, desde las 16:00
Concentraciones
- Colectivo “Una Luz en el Camino”, Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera), desde las 07:00
- Colectiva “Las Tonantzin”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 09:00
- Amigos del Refugio Franciscano: En Cuauhtémoc, Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Digna Ochoa y Placido y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores), desde las 09:30...
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII: En Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, Lugar 1: Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Centro), Lugar 2: Av. Insurgentes Centro y Av. Paseo de la Reforma (Col. Juárez), Lugar 3: Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez (Col. Juárez) y Lugar 4: Av. Circuito interior (Bosque de Chapultepec), desde las 10:00
- Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco: En Gustavo A. Madero, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo), desde las 14:00
- Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México: En Miguel Hidalgo, Mercado “Ing. Gonzalo Peña Manterola” (Arquitecto Luis Ruiz No. 175, Col. Tacubaya), desde las 18:00...
- Sindicato Mexicano de Electricistas: En Cuauhtémoc, Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera), desde las Durante el día...
- Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”: En Miguel Hidalgo, Centro Citibanamex (Av. del Conscripto No. 311, Col. Lomas de Sotelo), desde las Durante el día
Citas Agendadas
- Vecinos de la Colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, Alcaldía Iztapalapa: En Iztapalapa, Sede de la Alcaldía Iztapalapa (Aldama No. 63, Col. San Lucas), desde las 18:30
- Frente Popular Francisco Villa: En Cuauhtémoc, Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Liverpool No. 80, Col. Juárez), desde las Durante el día
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