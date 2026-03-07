Automóvil cae 10 metros de altura desde un edificio en Cuajimalpa y deja tres lesionados | VIDEO

Automóvil cae desde lo alto de un edificio y deja tres lesionados en Cuajimalpa.

Tres personas resultaron lesionadas luego de que el vehículo en el que viajaban cayó desde lo alto de un edificio en la colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México.

A través de la red social X, el director del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que vulcanos rescataron a tres personas, luego de que el automóvil se desplomó desde aproximadamente 10 metros de altura y terminó volcado al fondo de un edificio ubicado en el número 19 de la calle Bosque de Toronjos.

#AlMomento, informo que rescatamos a 3 personas que cayeron de aproximadamente 10 m en un vehículo, provocando afectaciones en un conjunto de mini bodegas en la colonia Lomas de Vista Hermosa, Alcaldía Cuajimalpa. Las personas ayer viajaban en el auto resultaron lesionadas, y… pic.twitter.com/hM7UYA4VSd — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 8, 2026

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital ABC para recibir atención médica, y aunque se desconoce su estado, fotografías compartidas por el gobierno de Cuajimalpa muestran a una mujer mientras es evacuada en una camilla por personal de Protección Civil.

Otra fotografía tomada desde lo alto muestra un muro derribado en lo que parece ser un estacionamiento , además de escombros en la parte inferior del edificio, afectaciones estructurales en las bodegas y el automóvil destrozado.

La alcaldía Cuajimalpa indicó que el incidente fue atendido y quedó a cargo de elementos de seguridad del sector El Yaqui, colonia aledaña a Lomas de Vista Hermosa.

Se registró la caída de un vehículo desde un sexto nivel en un inmueble.



Elementos de Protección Civil brindaron atención a las personas involucradas.



La situación fue atendida por elementos de seguridad del sector El Yaqui, quienes quedaron a cargo del hecho. 🚓 pic.twitter.com/j2H4gGchjn — Alcaldía Cuajimalpa (@cuajimalpa_gob) March 8, 2026

En el lugar permanecen bomberos y elementos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que, de acuerdo con NMás, analizan cómo proceder para retirar la unidad siniestrada debido a la complejidad del terreno.

Siguen los trabajos de los servicios de emergencia para retirar un vehículo que cayó desde el tercer piso de un edificio en Bosques de Laureles, alcaldía Cuajimalpa, CDMX.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/OS0L3Es9VO — NMás (@nmas) March 8, 2026

