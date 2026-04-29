Mujeres, 8 de cada 10 víctimas de ofertas de empleo falsas para trata

UNA MUJER revisa un mensaje SMS de una supuesta oferta de empleo, en marzo pasado.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estima que 75 por ciento de las víctimas de ofertas de empleo con fines de trata de personas es mujer y de éste, cinco de cada 10 tiene entre 18 y 31 años, y una de cada 10 es menor de edad.

La consejera honorable de la organización, Clara Luz Álvarez González de Castilla, consideró que detrás de los anuncios que prometen contratación inmediata, altos ingresos y pocos requisitos, operan mecanismos de captación que derivan en trata sexual, laboral o trabajos forzados.

EL DATO: LA COMISIÓN Nacional de Derechos Humanos ha informado en distintas ocasiones que, al menos, 85 por ciento de las víctimas de trata de personas en México es mujer y niña.

“Identificamos de estos reportes que, la mayoría, es mujer, pero cualquier persona, independiente de su edad y de su género, puede ser víctima y por eso también hay que hacer énfasis que estas señales de alerta son para cualquier persona.

“Desde que dicen contratación inmediata sin necesidad de experiencia y un buen sueldo, pues eso ya es señal de alerta que no debemos de darle ni siquiera importancia”, dijo a La Razón.

De acuerdo con la especialista, las mujeres que responden a estas ofertas falsas suelen postularse para empleos como guardias de seguridad, ayudantes de limpieza, masajistas, meseras o incluso como modelos o edecanes.

Sin embargo, los supuestos procesos de “entrevista” presentan señales de alerta: se realizan en edificios abandonados o lugares inusuales, se les pide acudir solas, les quitan el celular o les piden no llevar identificación oficial.

21 Por ciento de los tratantes de personas tienen alguna relación con la víctima

72 Indagatorias por trata de personas inició la Fiscalía capitalina durante 2025

En calles de la ciudad es común observar en postes de luz o en los teléfonos públicos que aún existen hojas con ofertas de empleo en las que prometen pagos de entre 15 y 20 mil pesos mensuales como guardia de seguridad, recepcionista, call center o capturista de datos, por ejemplo, aunque en otros casos no especifican y sólo destacan la propuesta.

Este tipo de anuncios son recurrentes en espacios públicos, pero también en redes sociales o mensajes SMS.

“Que onda, Andamos buscando gente para una chamba de medio tiempo. El trabajo es fácil y sencillo. Pago diario 5000. Escribeme si te interesa” (sic.), se lee en un texto enviado de manera telefónica mediante el número 33-4673-1194. La forma en que se pide el contacto es mediante una liga a un chat de WhatsApp, lo que también podría ser para el robo de información.

“Hay que tomarlo como una noticia falsa, porque alguien que te va a pagar un buen sueldo va a hacer, va a requerir un procedimiento de contratación en el que normalmente te piden experiencia y, en cambio, las que son ofertas falsas de empleo te dicen: ‘te ofrecemos un buen sueldo, contratación inmediata, no requieres experiencia’ y más”, dijo Álvarez González de Castilla.

Los datos del Consejo Ciudadano detallan que, del total de reportes atendidos relacionados con falsas ofertas de trabajo, 32 por ciento están ligadas a empleos como edecán o modelo; 10 por ciento, a guardia de seguridad; siete por ciento, a ayudante de limpieza; siete por ciento a masajista; cinco por ciento a mesera, y 14 por ciento no especificó.

La organización precisó que, de acuerdo con su análisis, de las mujeres enganchadas en este tipo de fraudes, seis de cada 10 fueron captadas para prostitución ajena, esclavitud sexual, abuso sexual infantil o turismo sexual comercial.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del año, la Fiscalía capitalina abrió ocho carpetas de investigación por trata de personas, de los cuales una corresponde a trata con fines de explotación sexual, otra a trabajo o servicios forzados y las seis restantes a otras modalidades no especificadas.

En el mismo periodo, la capital también acumuló un total de 102 carpetas de investigación por corrupción de menores: 26 en enero, 37 en febrero y 39 en marzo. Mientras que, en cuanto a pornografía infantil, las autoridades iniciaron las indagatorias de 10 casos.

Álvarez González de Castilla indicó además que, a nivel nacional, las víctimas de trata son captadas, mayormente, de manera presencial, con una prevalencia en 66 por ciento de los casos, seguido de las redes sociales, con 24 por ciento, y con un porcentaje más pequeño, por volantes y otros medios análogos.

“Que sea de persona a persona implica que en algunos casos sí las pueden conocer (a sus captores), pero en otros no y aunque no las conozcas, se acercan para engancharlas a través, o sea, de persona a persona”, señaló.

Pese a que los hombres víctimas de trata de personas son únicamente dos de cada 10, esto no implica que estén exentos, en su caso, seis de cada 10 de los captados terminan en explotación laboral y el resto cae en prostitución ajena o reclutamiento para el crimen organizado.

Para la consejera honorable, la trata de personas es uno de los crímenes que más vulnera a las víctimas, ya que implica la pérdida total de la libertad y la violación sistemática de sus derechos.

“Es un delito que somete completamente a la persona, la puede integrar a redes incluso transnacionales”, explicó.

PROPONEN CÁRCEL. La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rebeca Peralta León, impulsa una iniciativa para tipificar en el Código Penal de la Ciudad de México el delito de falsas ofertas de trabajo y que se castigue con entre cinco y 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa, además, propone agravantes para aumentar en una mitad las penas.

La propuesta surge en el contexto del caso de Edith Guadalupe, de 21 años y cuya familia sostiene que la joven acudió al edificio 829 de Avenida Revolución, donde fue víctima de feminicidio, tras recibir una supuesta oferta laboral en la que le pidieron presentarse sola y sin identificación oficial.

Peralta León, quien representa el distrito donde vivía la víctima, señaló a este diario que esta iniciativa busca cerrar un vacío legal y plantea que con la figura de captación de personas mediante engaños se sancione a quienes utilizan vacantes falsas, entrevistas simuladas o procesos de reclutamiento como mecanismos para manipular a las víctimas y ponerlas en riesgo.