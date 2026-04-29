Proponen la regulación de mototaxis, bicitaxis...

REPRESENTANTES de más de 50 mil mototaxistas, bicitaxistas y operadores de pequeños transportes públicos eléctricos de la Zona Metropolitana del Valle de México, acudieron este martes a la Cámara de Diputados para entregar 250 mil firmas para la regularización de sus actividades.

50 Mil familias se estima que viven de este tipo de servicios en el Valle de México

El diputado federal por Morena y uno de los principales impulsores de esta iniciativa, Gabriel García Hernández, afirmó a La Razón que la medida es una forma de dignificar una actividad que año con año crece a pasos agigantados y es muy necesaria para dar derechos a operadores que incluso, van más allá del centro del país.

“Hay estimaciones, estamos hablando de 200 mil familias que se dedican a esto en todo el país, mientras que en el Valle de México sí tenemos la cifra un poco más cercana, son 50 mil familias y ésas mueven a 1.5 millones de personas en gremios que se organizan cada vez mejor”, externó.

Uno de estos transportistas es Abraham, un ecuatoriano que llegó a México hace tres años y encontró en su mototaxi el medio ideal para mantener a su hija de seis años.

“Una vez, una persona que recogí escuchó mi voz y se dio cuenta que no era de aquí. Me dijo, sabes qué, déjame aquí, no me lleves. Yo le pregunté qué le sucedía, y me dijo que no le gustaba que un pinche extranjero la llevara a su casa”, comentó parcialmente incómodo al recordar ese suceso.

Sobre las denuncias en redes sociales contra mototaxistas, García Hernández dijo que muchos casos no están comprobados, aunque lo que sí sabe es que en San Lázaro las críticas contra el transporte de barrio casi siempre vienen de la oposición.