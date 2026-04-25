Detienen a otros 4 por asalto en bajopuente de Cuajimalpa; suman 8 capturas

Autoridades capitalinas detuvieron a cuatro personas más relacionadas con el asalto en un bajopuente en la alcaldía Cuajimalpa del 21 de abril, el cual quedó captado en un video que circuló en redes sociales, con lo cual suman ocho capturas por el caso.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, tras una acción en la alcaldía Venustiano Carranza, fueron detenidos Jorge “N”, Pedro Sait “N”, Armando “N” y Fabricio “N”.

Lo anterior después de que un transeúnte, en la colonia Pensador Mexicano, se acercara a policías que realizaban un recorrido de seguridad para denunciar que había sido víctima de un asalto por varios sujetos a bordo de un vehículo color blanco.

#Importante | En seguimiento a las indagatorias por el robo a un automovilista en un bajopuente de la colonia #LomasDeVistaHermosa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jorge "N", Pedro Sait "N", Armando "N" y Fabricio "N", tras cometer un asalto a transeúnte en @A_VCarranza.



Se… https://t.co/aMKFu7pfqh pic.twitter.com/atuH0UPcJV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 25, 2026

Tras dar seguimiento al automóvil, los cuatro sujetos fueron detenidos a la altura de la calle Norte 180, en donde les realizaron una revisión preventiva.

Ahí, les encontraron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Por lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Mientras que el vehículo, con placas del Estado de México, fue asegurado por autoridades. Se encontró que el mismo estaba relacionado con el citado asalto en el bajopuente de la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, del 21 de abril.

Según el comunicado de la SSC-CDMX, los presuntos autores materiales de aquel asalto utilizaron el mismo vehículo color blanco para darse a la fuga, además de que lo habían usado para vigilar a la víctima y seguir sus movimientos.

“Con esta acción, suman ocho las personas detenidas vinculadas a dicho evento, quienes posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo a automovilistas y transeúntes, por lo cual las indagatorias continúan para detener a todos los responsables y desarticularla”, concluyó la SSC-CDMX.

El jueves, la Secretaría había informado que, en una acción similar en la alcaldía Iztapalapa, había logrado la detención de cuatro personas por su presunta relación con este asalto: Juan “N”, José Ramón “N”, Raúl “N” y Sharon Melisa “N”.

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