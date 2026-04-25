¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 25 de abril

Aspecto de una marcha "pro-vida" en la Ciudad de México.
Aspecto de una marcha "pro-vida" en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en postura de defender la vida en foto de archivo
Marcha en postura de defender la vida en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 25 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 25 de abril se prevén dos marchas y 14 concentraciones.

Marchas

  • Marcha “La Vida es Victoria”: En Monumento a la Revolución (con destino por definir), desde las 10:00.
  • Marcha “Unidos por la justicia, la verdad y la libertad”: Exigen a fiscalías locales “alto a la fabricación de carpetas”; en Ángel de la Independencia, con destino al Zócalo Capitalino, desde las 11:00.

Concentraciones

  • Colectivo: Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Utopía “Quetzalcóatl”, Manuel Cañas No. 2864, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa, desde las 09:00.
  • Colectivo: Integrantes de la Guardia Nacional: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 10:00.
  • Colectivo: Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa: En Av. México No. 287, Col. Cuajimalpa, Cuajimalpa, desde las 11:00.
  • Colectivo: Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX: En Café “Zapata Vive”, Antropólogos No. 56, Col. Apatlaco, Iztapalapa, desde las 11:00.
  • Colectivo: Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, Col. Centro, Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Dirección Política Nacional de la CNTE: En Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: En Museo Casa de la Memoria Indómita, Regina No. 66, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Proyecto Sin Feria: En Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Cuauhtémoc, desde las 12:00.
  • Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.
  • Colectivo: Las Vanders: En Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Versalles, Col. Juárez, Cuauhtémoc, desde las 13:30.
  • Colectivo: Laboratorio 4:20: En Glorieta del Metro Insurgentes, Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, desde las 14:00.
  • Colectivo: La Comuna 4:20: En Monumento a Simón Bolívar (14:20) y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (19:00), desde las 14:20.
  • Colectivo: Campamento por Ayotzinapa: En Plantón por los 43, Av. Paseo de la Reforma No. 211 Bis, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, desde las 15:00.
  • Colectivo: Liberum A.C.: En Explanada del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, durante el día.

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