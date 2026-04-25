Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha "pro-vida" en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en postura de defender la vida en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 25 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS: Proceso judicial en curso Abogado cuestiona pruebas en caso de Edith Guadalupe

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 25 de abril se prevén dos marchas y 14 concentraciones.

Marchas

Marcha “La Vida es Victoria”: En Monumento a la Revolución (con destino por definir), desde las 10:00.

Marcha “Unidos por la justicia, la verdad y la libertad”: Exigen a fiscalías locales “alto a la fabricación de carpetas”; en Ángel de la Independencia, con destino al Zócalo Capitalino, desde las 11:00.

Concentraciones

Colectivo: Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual: En Utopía “Quetzalcóatl”, Manuel Cañas No. 2864, Col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa, desde las 09:00.

Colectivo: Integrantes de la Guardia Nacional: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 10:00.

Colectivo: Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa: En Av. México No. 287, Col. Cuajimalpa, Cuajimalpa, desde las 11:00.

Colectivo: Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX: En Café “Zapata Vive”, Antropólogos No. 56, Col. Apatlaco, Iztapalapa, desde las 11:00.

Colectivo: Hijas de la Cannabis: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, Col. Centro, Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Dirección Política Nacional de la CNTE: En Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: En Museo Casa de la Memoria Indómita, Regina No. 66, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Proyecto Sin Feria: En Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Cuauhtémoc, desde las 12:00.

Colectivo: Plataforma 4:20: En Monumento a la Madre (12:00) y Av. Río Churubusco y Añil (13:00), desde las 12:00.

Colectivo: Las Vanders: En Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Versalles, Col. Juárez, Cuauhtémoc, desde las 13:30.

Colectivo: Laboratorio 4:20: En Glorieta del Metro Insurgentes, Av. Insurgentes Sur y Oaxaca, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, desde las 14:00.

Colectivo: La Comuna 4:20: En Monumento a Simón Bolívar (14:20) y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (19:00), desde las 14:20.

Colectivo: Campamento por Ayotzinapa: En Plantón por los 43, Av. Paseo de la Reforma No. 211 Bis, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, desde las 15:00.

Colectivo: Liberum A.C.: En Explanada del Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, durante el día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am