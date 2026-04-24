Marchas y bloqueos en CDMX HOY 24 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de mujeres en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 24 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 24 de abril no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Marchas

Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad: En Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, con destino por definir, desde las 09:30 .

Familiares y Amigos de Edith y Juan: En Ángel de la Independencia, con destino a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, desde las 12:00.

Concentraciones

Sección IX de la CDMX (CNTE): En Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 08:30 .

Elemento Activo de la SSC: En Secretaría de Seguridad Ciudadana, Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 .

Colectivo “Justicia para Ángel Misael”: En Juzgados Penales de la CDMX, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 .

Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luxiérnagas”: En Plaza de las Familias Buscadoras, Av. Niños Héroes No. 130, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 .

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100: En Av. San Jerónimo y 10 de Junio, Col. Pueblo Nuevo Alto, Alc. Magdalena Contreras, desde las 10:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre ( 12:00 ) y en Av. Río Churubusco y Añil ( 13:00 ).

Estudiantes de Contaduría y Administración (UNAM): En Estación “Universidad” (Línea 3 del Metro), Alc. Coyoacán, desde las 13:00 .

Amigos de Mumia México: En Espacio Autogestivo “Okupache” (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM), Alc. Coyoacán, desde las 13:00 .

Sobrevivientes del Caso Texcoco-Atenco: En Auditorio “Ho Chi Minh” (Facultad de Economía, UNAM), Alc. Coyoacán, desde las 16:00 .

Liberum A.C.: En Corredor Peatonal Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

Citas Agendadas

Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C.: En SEDATU, Av. H. Escuela Naval Militar No. 669, Col. Presidentes Ejidales, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 .

Locatarios del Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco: En Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

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