Fija Brugada fecha para operación del Centrobús

El nuevo sistema de transporte eléctrico Centrobús, que operará en el Centro Histórico de la Ciudad de México, estará listo el próximo 8 de mayo, como parte de la estrategia de electromovilidad de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en el marco del Mundial de Futbol.

De acuerdo con la autoridad capitalina, la inversión ascendió a 111 millones de pesos para la colocación de tótems o estelas informativas de pantalla y la adquisición de las 12 unidades moradas que contarán con 33 paradas. El objetivo es mejorar la movilidad y reducir emisiones contaminantes durante los traslados.

La mandataria capitalina destacó desde el Zócalo que las unidades son nuevas y cuentan con tecnología de punta, como con cámaras de seguridad, botones de pánico, WiFi. Serán operadas por mujeres, incluidas indígenas.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto, explicó que el Centrobús operará con unidades eléctricas que sustituirán a los autobuses contaminantes que circulan en la zona.

11 heroínas indígenas serán reconocidas con su semblanza en las 33 estaciones

Las 33 paradas del sistema están divididas en dos circuitos:, uno interno de 5.8 kilómetros y otro externo de 6.2 kilómetros, con una frecuencia de paso de cinco minutos entre unidad y unidad.

El Centrobús recorrerá 186 puntos de interés histórico, patrimonial y turístico para nacionales y visitantes como: el Museo del Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, entre otros.