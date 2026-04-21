Marchas y bloqueos en CDMX HOY 21 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de estudiantes del IPN, en CDMX, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 21 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 21 de abril no se prevén marchas, pero sí seis concentraciones.

Concentraciones

Huellas de la Memoria: En Centro Cultural España, República de Guatemala No. 18, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 .

Colectivo Boreal: En Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:30 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Alc. Cuauhtémoc ( 12:00 ) y en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco ( 13:00 ).

Comunidad Estudiantil del IPN (Diversas Escuelas): En Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (Zacatenco) y Escuela Superior de Comercio y Administración (Unidad Santo Tomás), Alc. Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, desde las 13:00 .

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am