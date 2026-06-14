Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha del colectivo Amnistía Internacional, en favor de la causa palestina, en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha del colectivo Hasta Encontrarles, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 14 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 14 de junio se prevé una marcha y seis concentraciones.

Marchas

AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO: En Ángel de la Independencia, desde las 09:30 (Destino: Zócalo Capitalino).

Concentraciones

COLECTIVA CIUDADANA “MUERTE DIGNA, ¡YA!” : En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Río Tíber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCATIVAS - CNTE : En Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

COLECTIVO HASTA ENCONTRARLES CDMX : En Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

LABORATORIO 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

LA RESISTENCIA VAMOS MÉXICO : En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

LUCHADORAS MX: En Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30

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