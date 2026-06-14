¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 14 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 14 de junio

Aspecto de una marcha del colectivo Amnistía Internacional, en favor de la causa palestina, en CDMX.
Aspecto de una marcha del colectivo Amnistía Internacional, en favor de la causa palestina, en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha del colectivo Hasta Encontrarles, en CDMX.
Aspecto de una marcha del colectivo Hasta Encontrarles, en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 14 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 14 de junio se prevé una marcha y seis concentraciones.

Marchas

  • AMNISTÍA INTERNACIONAL MÉXICO: En Ángel de la Independencia, desde las 09:30 (Destino: Zócalo Capitalino).

Concentraciones

  • COLECTIVA CIUDADANA “MUERTE DIGNA, ¡YA!”: En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Río Tíber, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30
  • COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCATIVAS - CNTE: En Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • COLECTIVO HASTA ENCONTRARLES CDMX: En Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
  • LABORATORIO 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
  • LA RESISTENCIA VAMOS MÉXICO: En Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00
  • LUCHADORAS MX: En Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30

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