Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha del Orgullo LGBT+, en Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Plantón de la coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) en los accesos principales del Zócalo ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

Este sábado 13 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS: Intensas precipitaciones Lluvias colapsan vialidades en CDMX

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 13 de junio se prevé una marcha y seis concentraciones, entre ellas una por definir de la CNTE.

Marchas

3a Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Xochimilco: En Glorieta de Vaqueritos, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco, desde las 12:30 (Destino: Plaza Central de Xochimilco).

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) : En Lugar por definir, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día

Ciclistas de la Ciudad y Estado de México : En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Grupo de Acción Revolucionaria : En Kiosco de Xochimilco, Av. 16 de Septiembre y Pino, Col. El Rosario, Alc. Xochimilco, desde las 10:30

Laboratorio 4:20 : En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Movimiento Socialista del Poder Popular MX : En Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán, desde las 12:00

Mercy For Animals, A.C.: En Parque de la Bombilla, Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón, desde las 12:00

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am