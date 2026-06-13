Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este sábado 13 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 13 de junio se prevé una marcha y seis concentraciones, entre ellas una por definir de la CNTE.
Marchas
- 3a Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Xochimilco: En Glorieta de Vaqueritos, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco, desde las 12:30 (Destino: Plaza Central de Xochimilco).
Concentraciones
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Lugar por definir, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día
- Ciclistas de la Ciudad y Estado de México: En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Grupo de Acción Revolucionaria: En Kiosco de Xochimilco, Av. 16 de Septiembre y Pino, Col. El Rosario, Alc. Xochimilco, desde las 10:30
- Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
- Movimiento Socialista del Poder Popular MX: En Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán, desde las 12:00
- Mercy For Animals, A.C.: En Parque de la Bombilla, Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón, desde las 12:00
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