¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 13 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 13 de junio

Aspecto de una marcha del Orgullo LGBT+, en Ciudad de México.
Aspecto de una marcha del Orgullo LGBT+, en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Plantón de la coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) en los accesos principales del Zócalo
Plantón de la coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) en los accesos principales del Zócalo ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

Este sábado 13 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 13 de junio se prevé una marcha y seis concentraciones, entre ellas una por definir de la CNTE.

Marchas

  • 3a Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Xochimilco: En Glorieta de Vaqueritos, Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Col. San Lorenzo la Cebada, Alc. Xochimilco, desde las 12:30 (Destino: Plaza Central de Xochimilco).

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Lugar por definir, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día
  • Ciclistas de la Ciudad y Estado de México: En Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
  • Grupo de Acción Revolucionaria: En Kiosco de Xochimilco, Av. 16 de Septiembre y Pino, Col. El Rosario, Alc. Xochimilco, desde las 10:30
  • Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
  • Movimiento Socialista del Poder Popular MX: En Museo Casa de León Trotsky, Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán, desde las 12:00
  • Mercy For Animals, A.C.: En Parque de la Bombilla, Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón, desde las 12:00

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