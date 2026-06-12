¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 12 de junio

Colectivos de manifestantes sobre Tlalpan el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026.
Colectivos de manifestantes sobre Tlalpan el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Manifestantes, entre ellos contingentes de la CNTE, buscadoras y otros, marchan sobre Tlalpan rumbo a Estadio Ciudad de México, ayer.
Manifestantes, entre ellos contingentes de la CNTE, buscadoras y otros, marchan sobre Tlalpan rumbo a Estadio Ciudad de México, ayer. ı Foto: Reuters

Este viernes 12 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 12 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00. También, en Av. Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo.
  • Habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco: En Parque de la China, Av. Clavería e Ignacio Allende, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco, desde las 09:00 (Nota: el reporte señala observaciones de una posible marcha hacia la alcaldía durante sus actividades).
  • Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: En Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
  • Colectivo “Territoria Feminista”: En Biblioteca del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos”, Av. Tamaulipas No. 202, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
  • Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
  • Comunidad Artística y Poética de México: En Fundación Casa del Poeta I.A.P., Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
  • Centro Cultural de España en México: En Centro Cultural de España, República de Guatemala No. 18, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00
  • Partido Comunista Revolucionario: En Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00

Citas Agendadas

  • Pensionados de la Policía Auxiliar: En Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Dr. Lucio No. 220, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
  • Comerciantes y Locatarios de las Calles Argentina, del Carmen y Justo Sierra, Col. Centro Histórico: En Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
  • Fundación “ASOCIVE”, A.C.: En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día

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