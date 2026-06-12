Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este viernes 12 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Batallan para salir del Estadio CDMX
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 12 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas
Concentraciones
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00. También, en Av. Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo.
- Habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco: En Parque de la China, Av. Clavería e Ignacio Allende, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco, desde las 09:00 (Nota: el reporte señala observaciones de una posible marcha hacia la alcaldía durante sus actividades).
- Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: En Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Colectivo “Territoria Feminista”: En Biblioteca del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos”, Av. Tamaulipas No. 202, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Laboratorio 4:20: En Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
- Comunidad Artística y Poética de México: En Fundación Casa del Poeta I.A.P., Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
- Centro Cultural de España en México: En Centro Cultural de España, República de Guatemala No. 18, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00
- Partido Comunista Revolucionario: En Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Serapio Rendón No. 71, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00
Citas Agendadas
- Pensionados de la Policía Auxiliar: En Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Dr. Lucio No. 220, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Comerciantes y Locatarios de las Calles Argentina, del Carmen y Justo Sierra, Col. Centro Histórico: En Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
- Fundación “ASOCIVE”, A.C.: En Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las Durante el día
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am