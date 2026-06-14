¿Qué artistas estarán en los Fan Fest de CDMX HOY 14 de junio, habrá show en el Zócalo?

Estas son las actividades culturales y artísticas que habrá en los Fan Fest HOY 14 de junio.

El tercer día del Mundial 2026 terminó con varias sorpresas, entre ellas el empate entre los dos favoritos Brasil y Marruecos (1 - 1). Por supuesto, la afición mexicana estuvo presente para apoyar a la verdeamarela desde el Fan Fest del Zócalo CDMX. Hoy, siguen las actividades con tres partidos, pero ¿habrá actos musicales? Esto sabemos.

Ayer, 38 mil aficionados acudieron al Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México (el más grande de los 18 instalados en la capital mexicana) para disfrutar el partido Brasil vs Marruecos. Además, disfrutaron actos musicales representativos de Marruecos y Escocia, cuyas selecciones también jugaron en el Día 3 de actividades.

Gracias a las 38,000 almas chilangas en el Zócalo de la Ciudad de México para los juegos de hoy en el #FIFAFanFestival

¡Una experiencia inolvidable!

🇶🇦🇨🇭🇧🇷🇲🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇭🇹



¡Te esperamos este domingo!



Host City Ciudad de México.🇲🇽 Somos el alma chilanga del mundial #Somos26… pic.twitter.com/7PUTWrIIpH — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 14, 2026

Ahora, el Día 4 del Mundial estará cargado de emociones con los debuts de Alemania, Japón, Países Bajos, Suecia y otras selecciones que atraen los ojos de la afición. Por supuesto, el Fan Fest del Zócalo proyectará estos partidos y aquí te contamos la agenda completa.

¿Habrá actos musicales en el Fan Fest del Zócalo HOY 14 de junio?

A través de las redes sociales de la FIFA en Ciudad de México, se anuncian las actividades del Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, como las proyecciones de partidos y los conciertos que se ofrecen en este espacio.

Sin embargo, para este domingo 14 de junio no se anunció ninguna actividad musical o cultural en el Zócalo más allá de la transmisión de tres de los cuatro partidos que se jugarán este día.

Gente de 🇲🇦🇧🇷🇨🇴🇻🇪🇪🇸🇦🇷🇺🇾viviendo la fiesta del FIFA Fan Festival ¡los esperamos en el zócalo para que sean parte de esta gran evento! #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/MxfWKWgb67 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 13, 2026

Se espera una alta afluencia en el Zócalo este domingo, debido a que juegan tres de las selecciones que más atención atraen entre los aficionados: Alemania, Países Bajos y Japón.

¿Qué eventos Fan Fest sí tendrán conciertos HOY 14 de junio?

Aunque no se anunció alguna actividad musical o cultural en el Zócalo para este domingo 14 de junio, otras sedes sí albergarán shows de este tipo antes de la proyección de los tres partidos.

En el Fan Fest en Parque Tezozomoc, alcaldía Azcapotzalco, habrá una muestra de danza japonesa, a las 13:00 horas

En el Fan Fest de Campos Revolución , alcaldía Gustavo A Madero, habrá una muestra de danza japonesa a las 13:00 horas

En el Fan Fest de Parque La Bombilla , alcaldía Álvaro Obregón, habrá una muestra de danza coreana, a las 13:00 horas

En el Fan Fest en Unidad Independencia, alcaldía La Magdalena Contreras, habrá un show de Elenco Alcaldía, a las 13:00 horas

En el Fan Fest del Deportivo Vivanco, en la alcaldía Tlalpan, habrá una muestra de danza de la Compañía de Folklor Herencia, a las 13:00 horas

Trae tu playera, tu porra y muchas ganas de celebrar porque #LaPelotaVuelveACasa y el Parque #Tezozomoc lo sabe por eso abre sus puertas para los #FestivalesFutboleros una cancha donde cabemos todxs 🇲🇽😎🎶



Pantallas gigantes, artistas, danza y el mejor ambiente para vivir cada… pic.twitter.com/gfgmkNBGjm — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 13, 2026

¿Qué partidos se transmitirán en los Fan Fest de CDMX HOY 14 de junio?

Este domingo 14 de junio es una jornada larga para las y los aficionados del fútbol. Los 18 fan fest de la CDMX, incluido el del Zócalo, transmitirán estos partidos.

No será un domingo cualquiera en el #FIFAFANFESTIVAL

🇩🇪🇨🇼🇯🇵🇳🇱🇨🇮🇪🇨

¡El Zócalo te espera!



Apertura 9:30 hrs.



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga del mundial.

#Somos26 #SomosMexicoCity #FIFAWorldCup26 pic.twitter.com/JB77E3DKhw — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 14, 2026

Mientras que ninguno ha confirmado que vaya a transmitir el partido Suecia vs Túnez, el cual podrás ver a través de ViX.

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