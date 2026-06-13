Hombre que se burló de influencer coreana en el Mundial lanza ‘disculpa’ y renuncia a su cargo | VIDEO

El Mundial 2026 en Guadalajara y la reputación de los mexicanos se vio empañada luego de que la influencer surcoreana Inocat denunciara un acto de racismo por parte de un aficionado de México durante el partido de Corea.

El gesto ofensivo de este hombre generó indignación, pues la joven compartió el clip con sus cientos de miles de seguidores. La situación escaló rápidamente cuando la gente identificó al sujeto como Ulises Bernal y varios usuarios le reclamaron su actitud mediante redes sociales.

Finalmente, el hombre señalado decidió publicar una disculpa pública y, según mencionó, presentó su renuncia a su cargo como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco (CITGEJ). Esto dijo.

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Hombre que se burló de influencer coreana en el Mundial lanza ‘disculpa’ y renuncia a su cargo | VIDEO

El aficionado que se burló de la influencer coreana Inocat fue identificado por usuarios de redes sociales como Ulises Bernal, quien en un video difundido en X, reconoció su error y ofreció disculpas.

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este video para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el estado de Guadalajara”, comenzó el hombre.

Ulises Bernal extendió su disculpa a la comunidad coreana, a los extranjeros y a los mexicanos que no se sintieron representados por sus acciones racistas, el gesto con los ojos que ha sido históricamente considerado ofensivo hacia personas de origen asiático.

Además, el hombre anunció su renuncia al cargo que ocupaba en el Colegio de Ingenieros de Tránsito de Guadalajara (CITGEJ): “El día de hoy en la mañana también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos”.

El hombre también aseguró que ya contactó a la influencer coreana Inocat para disculparse personalmente.

Ulises Bernal, ofreció una disculpa a la influencer Surcoreana que se sintió ofendida por su gesto racista.



Además también ofreció disculpas a los mexicanos que no se sintieron identificados con estos actos y dijo que presentó su renuncia a la presidencia de CITGEJ.



Gracias por… pic.twitter.com/lFUfM8xaiN — Libro Negro (@Libro_negro_) June 14, 2026

Sin embargo, lejos de calmar las críticas, éstas aumentaron. Usuarios afirman que “la disculpa” no es sincera, mientras otros señalan que Ulises Bernal salió a dar la cara tras sentirse acorralado debido al impacto mediático de sus acciones.

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