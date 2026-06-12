Regina Blandón protesta en la inauguración del Mundial 2026: ‘En México existen madres buscadoras’

Regina Blandón se sumó a las protestas frente al Mundial 2026 al aparecer con un mensaje contundente en el partido inaugural de México Vs Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México este 11 de junio, el cual después replicó en sus redes sociales.

La inauguración del Mundial no solo estuvo marcada por la euforia futbolística; también por varias manifestaciones que se llevaron a cabo alrededor del estadio, convocadas por maestros de la CNTE, así como madres buscadoras, quienes buscan visibilizar los más de 130 mil desaparecidos en México.

MADRES BUSCADORAS protestaron en paz, aunque lograron colarse. ı Foto: Cuartoscuro

Así protestó Regina Blandón en el Mundial 2026

Al menos un mensaje logró atravesar la última milla del Estadio Azteca y llegar muy cerca de la cancha del Mundial. Y es que Regina Blandón no perdió la oportunidad de enviar una declaración contundente.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia muere tras pasar más de 3 años en coma

La actriz lució una chamarra negra con las palabras “En México existen madres buscadoras” en la parte trasera y otra que decía “México. 133 mil desaparecidos”, en referencia a la situación actual que enfrenta el país.

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, la famosa citó una frase que forma parte de las protestas por la Copa del Mundo en México este 2026. “No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos“, decía la cita que compartió en Instagram.

En la publicación, la ex integrante de La Familia P. Luche reflexionó sobre si los problemas en el país deberían de eliminar la emoción por la justa mundialista. En ese sentido, comenzó con una declaración muy personal.

“Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundi4l en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo”, dijo, “no creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas”.

Blandón hizo una referencia a las madres buscadores y su labor: “Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs (más de 130mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”, sentenció.

¿Quieres saber más?

De Salma Hayek a Lucero, así vivieron las celebridades el arranque del Mundial

Kenia Os y Alex Speitzer desatan rumores de relación y asisten juntos a inauguración del Mundial

¿Cuánto costó el criticado outfit de Belinda de la inauguración del Mundial? Te sorprenderás

Madres buscadoras intentan llegar al Estadio Azteca pese a bloqueos por el Mundial | VIDEO