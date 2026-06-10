Madres buscadoras intentan llegar al Estadio Azteca pese a bloqueos por el Mundial | VIDEO

Movilización de madres buscadoras y colectivos de búsqueda de personas sobre la Calzada de Tlalpan, el 10 de junio de 2026.

Madres buscadoras y familias de personas desaparecidas provenientes de distintas entidades intentaron sortear los bloqueos instalados por autoridades en las inmediaciones del Estadio de la Ciudad de México, donde este miércoles se movilizan para exigir la localización de sus seres queridos.

Tras marchar sobre la calzada de Tlalpan, los contingentes se encontraron con un amplio despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resguardan la llamada “Última Milla”, un polígono de seguridad implementado alrededor del recinto con motivo de la inauguración del Mundial, este 11 de junio.

Sin posibilidad de continuar su avance a la altura de la estación Textitlán de Tren Ligero, algunos manifestantes optaron por saltar las patrullas utilizadas para bloquear la vialidad, mientras decenas de uniformados, con escudos en ristre, intentaban impedirles el paso.

▶ #Video | Madres buscadoras y miembros de estos colectivos comienzan a brincar las patrullas que resguardan la última milla del estadio



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Previamente, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, expuso a las y los manifestantes que la logística por la justa deportiva impide el acercamiento de la protesta al Estadio; sin embargo, madres buscadoras insistieron en seguir su marcha pacífica.

“Nos dirigimos a usted las más de mil familias que integramos esta marcha pacífica para que nos permitan pasar. Nosotros no venimos en un son violento; nosotras, las familias buscadoras, somos constructoras de paz, y es por eso que nos sentimos violentadas. Se está violentando nuestro derecho al libre tránsito. Queremos llevar a cabo una vigilia lo más cerca posible del Estadio Azteca . Queremos que nos permitan el acceso libre para llevar a cabo nuestra velada”, expuso una de las participantes.

▶ #Video | El secretario de gobierno, Cesar Cravioto, así como un equipo de negociadores del gobierno, intentaron llegar a un acuerdo con las madres buscadoras y colectivos sobre el punto máximo de avance de esta caminata nocturna. Al no llegar a un acuerdo, el funcionario tuvo… pic.twitter.com/JqwXAaS1RQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

No obstante, Cravioto Romero negó el acceso de la movilización a la “Última Milla”, aunque aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México respeta el derecho a la libre manifestación.

Si bien el secretario de Gobierno intentó acordar con las madres buscadoras un límite para el avance de la caminata nocturna, las negociaciones no prosperaron. Ante la falta de consenso, el funcionario capitalino se retiró entre reclamos de los manifestantes y bajo resguardo.

Durante la movilización, personas ajenas a la protesta derribaron una valla metálica que delimitaba la vía del Tren Ligero; sin embargo, familiares de personas desaparecidas retiraron a los infiltrados.

Al mismo tiempo, los inconformes bloquearon ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan, donde las madres buscadoras y colectivos emitieron un pronunciamiento, iniciaron su velada y organizaron una “cascarita” de protesta, luego de que se les impidiera llegar al Estadio Ciudad de México.

▶ #Video | Pronunciamiento de las madres buscadoras y colectivos de personas desaparecidas. Al no poder llegar al Estadio México, comienza la velada, pronunciamiento y cascarita de protesta. Manifestantes y algunos miembros del colectivo y buscadoras cruzaron al otro lado de… pic.twitter.com/GVwdKqH3gv — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

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cehr