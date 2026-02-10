Regina Blandón confronta violencia escénica en Prima Facie

El escenario se convierte en un tribunal, y éste, en un marco de cruda realidad. Prima Facie, la multipremiada obra de Suzie Miller, protagonizada por Regina Blandón, ha regresado a la Ciudad de México no sólo como una pieza artística, sino como un fenómeno social que utiliza el arte dramático para poner el dedo en la llaga de una problemática estructural: la violencia de género y la ineficiencia del sistema judicial para proteger a las víctimas.

Esta puesta en escena, dirigida por Camilla Brett y producida por Próspero Teatro, inicia una nueva temporada en el Foro Cultural Chapultepec tras una exitosa gira nacional. La obra narra la historia de Tessa, una abogada penalista brillante, habituada a ganar casos y a confiar ciegamente en las leyes. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados cuando se convierte en víctima de una agresión sexual.

Este suceso la obliga a navegar el mismo sistema judicial que ella ayudó a cimentar, enfrentándose a un proceso revictimizante y a una falta de empatía institucional.

Para Regina Blandón, asumir este monólogo ha sido el reto más exigente de su carrera. “La intensidad del texto y la puesta en escena han dejado huella no sólo en la narrativa, sino en mi propia integridad física y emocional. Físicamente, mi espalda está destruida”, confiesa la actriz a La Razón, con franqueza, reflejando el desgaste que supone entregar cada noche un pedazo de sí misma en el escenario.

“Pero, anímicamente, ha sido un viaje desde los ensayos, bueno, desde que leí la primera vez la obra me quedé sentada llorando durante un buen rato”, relata sobre el impacto inicial del guion.

La conexión emocional que Blandón logra con Tessa trasciende las tablas. “Ha sido un viajezote que ha estado lleno de llantos y sí, o sea, de mucha lágrima y de mucho trabajo personal”, añade.

La actriz subraya que la obra no sólo busca entretener, sino transformar. “El objetivo es claro: licitar preguntas necesarias en una sociedad adormecida por la violencia cotidiana”.

La gira por ciudades como Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, San Luis Potosí y León demostró que el mensaje de Prima Facie es urgente y universal. Con más de 19 mil personas que han visto el montaje, la respuesta ha sido abrumadora.

Blandón destaca la empatía lograda después de cada función: “La cantidad de mensajes que me mandan después como tal vez pidiendo apoyo o diciendo ‘a mí también me pasó’ y es la primera vez que hablo de esto”. Para la actriz, lo fundamental es que la obra no adopta una postura moralina, sino que pone sobre la mesa conversaciones necesarias para cambiar un entorno violento.

El compromiso con esta temática va más allá de su actuación. Consciente de su posición, utiliza su voz para amplificar la de quienes han sido silenciadas. “Yo estoy en un lugar muy privilegiado, o sea, soy una mujer blanca, hetero, en un país de muchísima desigualdad y estoy consciente de ese privilegio y lo quiero usar desde donde pueda y como pueda para amplificar voces”, afirma.

La también productora reconoce que el arte siempre ha tenido una función política, especialmente en un contexto como el mexicano, con cifras alarmantes. “En este país con 11 feminicidios al día y en el mundo en general estamos tan hipercomunicados que de repente las cifras como que las pasamos por encima”, reflexiona. La obra busca romper esa indiferencia: “Vas al teatro y estás una hora con cincuenta minutos, sentado y viendo lo que le pasa a una persona con nombre y apellido”.

Además de su labor actoral, Regina Blandón se está adentrando en la producción, buscando nuevas narrativas para el cine y el teatro. “Me encantaría ver esto en la pantalla”, concluye.

Prima Facie

Dónde: Foro Cultural Chapultepec

Cuándo: Funciones Viernes a domingo hasta el 8 de marzo.

Precios: Boletos: 660 a 855 pesos