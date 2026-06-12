A un gol del paraíso: ¿Cuándo sale la serie de ViX protagonizada por Elaine Haro y Aldo de Nigris?

A un gol del paraíso: La novela de ViX protagonizada por Elaine Haro y Aldo de Nigris

Los fans de Aldo de Nigris y Elaine Haro que se los imaginaban juntos desde La Casa de los Famosos México podrán ver su imaginación convertirse en realidad, al menos a través de una micronovela de la plataforma de ViX.

Y es que aunque durante meses han teorizado una posible relación entre los famosos, la realidad es que parecen ser solo buenos amigos, pero en la próxima serie, podremos ver una historia diferente desarrollándose entre ellos.

¿Aldo de Nigris bateó a Elaine Haro? ı Foto: Especial

Aldo de Nigris ha sabido desarrollarse en el ámbito de la creación de contenido y ahora debuta en la actuación junto con Elaine Haro, quien tiene experiencia desde su infancia y ahora protagoniza un romance con él.

¿De qué trata y cuándo sale ‘A un gol del paraíso’?

El proyecto ya había sido anunciado por los creadores de contenido, aunque se habían reservado la trama hasta hace poco, la cual tiene mucho que ver con el fútbol en época mundialista.

“La heredera de un club de futbol contrata a un encantador entrenador para salvar a su equipo. Juntos descubrirán que la pasión no sólo está en la cancha”, dice la sinopsis oficial.

De este modo, podremos ver una historia bastante llamativa y los avances también dejan ver que habrá un espacio para el romance entre los personajes de Aldo y Elaine, quienes desde hace tiempo muestran una gran química en cámara.

Será el próximo martes 23 de junio que podremos ver la serie corta en ViX. Los episodios del formato Micro son más dinámicos, pues se tratan de muchos episodios con cada capítulo con pocos minutos de duración.

Los fans celebraron la micronovela entre Aldo de Nigris y Elaine Haro, pues señalaron que eran lo que necesitaban después de que hace poco decidieron dejar el ship, por respeto a las relaciones personales de los famosos. Algunas reacciones fueron:

"Pues si no más queríamos que se besaran y ya! gracias VIX, se terminó esto“.

“Con esto cerramos con broche de oro del Aldaine”.

“Apenas me esta recuperando y resignando y me salen con eso.“.

"Alguien mas sintió una satisfacción y como paz de dar todo por concluido“.

@alditonews Estamos muy emocionadas de ver a Aldo compartir pantalla con su compañera Elaine Haro en la miniserie A un Gol del Paraíso. ⚽✨ Sin duda, será un proyecto lleno de talento, emoción y momentos #inolvidables . ¡No podemos esperar para ver esta historia y apoyar a Aldo en esta nueva aventura! 💖🎬 @Elaine Haro @Aldo T De Nigris@ViX MicrO #aldotdenigris #aquilitos ♬ sonido original - Aldito News

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