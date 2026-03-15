Aldo de Nigris vence a Nicola Porcella por knockout en Ring Royale

El enfrentamiento entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella era uno de los enfrentamientos más esperados de Ring Royale, con una estatura y peso similar, así como una inclinación por el deporte de parte de ambos.

En el segundo round, Aldo de Nigris venció por knockout técnico a Nicola Porcella. Esto ocurrió a los dos minutos con 17 segundos del segundo asalto para declarar al regiomontano como el ganador.

#RingRoyale

Primer nocaut, Aldo nockea ah Nicola y gana la batalla pic.twitter.com/1goolV9YJg — Jorge (@Jorge23759282) March 16, 2026

Así se vivió la pelea de Aldo de Nigris VS Nicola Porcella

La entrada de Aldo de Nigris fue de la mano del cantante de Millonario y su amigo Yetus, en un momento que encendió los ánimos del público y dio de qué hablar en las redes sociales por el momento viral.

Por su parte, Nicola Porcella quiso destacar sus raíces peruanas al entrar al combate con música andina; así como su amor por México, el país que le dio una nueva vida. También incluyó la canción ‘Titi Me Preguntó’.

Con guantes de 16 libras, se puso en duda si el peruano se jugaría el título de El Novio de México que obtuvo con su participación en La Casa de los Famosos México.

El primer round estuvo lleno de intensidad y con golpes que buscaban conectar pero que por otro lado, dejaban la defensa poco cuidada. Por su parte, Nicola buscaba reducir la presión utilizando abrazos. La mayor parte de los golpes conectados en este round fueron de Aldo.

Aldo Denigris superior a Nicola sin pedos.#RingRoyale pic.twitter.com/k6ZLbAxFhz — Soy Marbe (@BellaIndirecta) March 16, 2026

El segundo round llegó con energía por ambas partes, donde Nicola aumentó su energía, mientras que Aldo demostró su agilidad con movimientos rápidos y esquivando varios golpes.

A la mitad de este round ya se encontraba visiblemente cansado, pero lanzó un golpe que llevó al suelo a Nicola. Ante esto, muchos se cuestionaron si con el derechazo logró hacer K.O. a Nicola

Aldo de Nigris dedicó su victoria a su familia, a sus entrenadores y a si mismo, pues mencionó que se esmeró en entrenar día con día. Por su parte, su abuela Doña Alegría se mostró orgullosa del triunfo de su nieto.