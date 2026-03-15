Chuy Almada vence a Alberto del Río ‘El Patrón’ en Ring Royale

Chuy Almada venció a Alberto del Río “El Patrón” en un combate que generó expectativa debido a la trayectoria de ambos peleadores.

El primer round fue dominado por Chuy Almada, mientras que a “El Patrón” se vio lento dentro de la pelea y superado por su oponente.

Sin embargo, durante el segundo round, Alberto del Río dio la espalda a Chuy Almada y el equipo del luchador subió al ring armándose una campal y amenazando a Aldama con pegarse sin guantes ni careta.

El equipo organizador, jueces y público reprobaron la actitud del “El Patrón” tachándolo de poco profesional y dando por unanimidad el cinturón del Ring Royale a Chuy Almada.

“La Barbie” Juárez subió al ring en medio de la gran pelea a gritarle a Alberto del Río que así no se hacían las cosas, recordándole que es luchador, que las cosas se resolvían en el ring con guantes y reglas.

Fue silenciada por un miembro del equipo de Alberto, quien le arrebató el micrófono y le dijo que se callara pues iba a hablar “El Patrón” aunque simplemente volvió a retar a Chuy Almada a un round sin careta y sin guantes, ante lo que se negó.

Los comentaristas del evento pronto reconocieron el amplio dominio que tuvo Almada en el primer round y lo poco que duró el segundo, afirmando que estuvo a nada de hacer un Knock Out a “El Patrón” y reprobando de nueva cuenta la actitud del equipo.

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LMCT