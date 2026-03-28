Este sábado 28 de marzo, se vivió con gran emoción la reinauguración del antes llamado Estadio Azteca, ahora remodelado, además del partido amistoso entre México y Portugal.

El evento forma parte de la historia del fútbol nacional y también reunió a diversas personalidades del espectáculo y la cultura que se dieron cita para celebrar la modernización de uno de los símbolos deportivos más importantes del país. Entre las figuras presentes destacó la actriz y cantante Elaine Haro, quien fue vista unos minutos antes del inicio del partido.

Elaine Haro asiste al partido de México vs. Portugal

Elaine Haro fue vista en el tradicionalmente llamado Estadio Azteca, en el Pedregal de Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México. La exparticipante de La Casa de los Famosos México fue vista conversando animadamente con dos hombres que portaban la playera de la Selección Mexicana, señal del ambiente festivo que se vivió en el recinto incluso desde antes de iniciar el partido México vs. Portugal.

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La actriz acudió con el cabello suelto, pantalón blanco y chamarra blanca, un atuendo que resaltaba en medio de la multitud y reflejaba su habitual estilo juvenil.

Otra personalidad que fue vista llegando al Estadio Azteca fue el futbolista y ‘político' Cuauhtémoc Blanco. El diputado de Morena fue visto a bordo de una camioneta color negro, sin placas, valuada en alrededor de 3 millones de pesos mexicanos.