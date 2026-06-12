Mundial 2026: Así se vivió la inauguración de Estados Unidos con Katy Perry, Anitta, LISA y más

Así se vive la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Ha llegado el momento de la última inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el SoFi Stadium este 12 de junio en Estados Unidos con la participación de Katy Perry, Anitta, LISA, Future y más.

Este año, La Copa del Mundo se juega en tres países diferentes. El arranque ocurrió en el Estadio de la Ciudad de México y este mismo 12 de junio, se llevó a cabo el evento en el BMO Field de Toronto. Ahora, la inauguración estadounidense se llevó a cabo en el SoFi Stadium.

La primera parte de la inauguración contó con la participación de estrellas como LISA, Anitta, Tyla y Future, aunque el momento más esperado, el de Katy Perry, ocurrió tiempo después, momentos antes del arranque del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Así fue la inauguración del Mundial 2026

18:47 horas- Katy Perry canta ‘Wonder’ durante la inauguración del Mundial en Estados Unidos

La artista fue la encargada de interpretar un tema icónico en su trayectoria como artista antes de interpretar los himnos nacionales de las selecciones que jugarían hoy 12 de junio, Portugal y Estados Unidos.

Anteriormente en sus redes sociales, la famosa había comentado como sería acompañada por Tius, el niño que inspiró la canción en 2023.

Así fue la inauguración del Mundial 2026 ı Foto: AP

18:43 horas- Jason Sudeikis da la bienvenida al Mundial en Estados Unidos

El actor americano dedicó unas breves palabras antes del inicio de la ceremonia de himnos, donde desfilaron las banderas de las selecciones que se disputan la Copa del Mundo.

17:50 horas- Finaliza la primera parte del espectáculo

17:47 horas- Aprecen LISA, Rema y Anitta para interpretar la canción ‘Goals’

La surcoreana apareció detrás de una tabla de surf para interpretar la canción que forma parte del álbum oficial del Mundial 2026 de la FIFA.

Las celebridades aparecieron todas vestidas de blanco con atuendos modernos, combinando con sus bailarines.

LISA en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos ı Foto: AP

17:44 horas- Entra Future

Future fue el primer músico en pisar el escenario de la inauguración estadounidense, rodeado por personas vestidas de blanco. Él lucía una chamarra con diamantes. Se le unió Tyla, quien ayer cantó el himno de Sudáfrica y hoy llevaba un atuendo azul con blanco.

Así se vive la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos ı Foto: AP

17: 40 horas- Arranca la inauguración del Mundial en Estados Unidos

Con bastones y tambores, comenzó un show, incluyendo un discurso sobre como Estados Unidos se fundó como la nación de la libertad.

Los instrumentistas llevaban puestos trajes rojos y azules, mientras que el bastonero central llevaba un traje dorado. Después, entró una persona con un balón y se elevó la réplica de la Copa del Mundo.

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