Lluís Miñarro: Marisa Paredes era una mujer muy combativa

Cuando el director español Lluís Miñarro invitó a la primera actriz Marisa Paredes a ser parte del elenco del filme Emergency Exit, su última aparición en la pantalla, ella no lo dudó ni un momento, pues se sentía unida al personaje que interpretaría y muy afín a la ideología de izquierda del realizador. La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), como parte del homenaje póstumo que se le dedicó a la artista en el encuentro.

“Como el personaje era una actriz que revisitaba su carrera, ella era consciente de que no había en España otra actriz de cine que tuviera una carrera tan dilatada y que se hubiera codeado con gente tan importante como Gabriel García Márquez, Arturo Ripstein. Vio que el papel le venía a huevo”, compartió en entrevista con La Razón el director Lluís Miñarro.

El Dato: OTROS FILMES que resaltan del cineasta español son Love Me Not (2019), rodado en México, Stella Cadente (2014), Blow Horn (2009) y Familystrip (2009).

La también actriz de Tacones lejanos, Todo sobre mi madre o El espinazo del diablo se sintió identificada con las afinidades políticas e ideológicas del realizador.

“Había puntos en común, ideológicos también, porque ella era una mujer muy combativa, muy de izquierdas, con las ideas muy claras, políticamente hablando. Sabía que tengo fama de ser un productor en los márgenes de la industria, pero con las ideas y conceptos claros”, señaló el cineasta, quien destacó la capacidad de improvisación y el rigor de la actriz.

Lluís Miñarro compartió que, al momento de grabar la película, Marisa Paredes está enojada con el mundo, porque los derechos por los que había luchado toda su vida se estaban perdiendo y esa furia la reflejó en su personaje.

“Marisa en esta película está enfadada todo el tiempo, un poco. Estaba cabreada con el mundo, porque fuera de rodaje me explicaba sus historias con la Comunidad de Madrid, con los políticos de su entorno, de su barrio, con las cosas que ella había defendido durante toda la vida, que eran derechos que estaban desapareciendo”, resaltó.

“Esa rabia la tenía presente en su vida diaria y de alguna manera se transmite en la película. Esto sólo lo puede hacer un gran actor o una gran actriz, porque trabajan desde la verdad”, rememoró.

El director destacó que en Emergency Exit hubo una escena protagonizada por Marisa Paredes que le conmovió.

“Hay una secuencia que me conmueve mucho en la película, que es después del encuentro que tiene con el chico que hace de ángel y demonio, con Eros; no sabe si lo ha vivido o lo ha soñado, porque se queda ahí con un primer plano y no sabes si está a punto de llorar o de asumirlo como una fantasía. Ese twist de dejarte un poco en suspenso de qué emoción estás sintiendo, no lo puede hacer cualquiera”, señaló.

La película sigue la historia de cuatro mujeres, una actriz que revisa su carrera (Marisa Paredes), una antropóloga desorientada (Naomi Kawase) y dos divas legendarias (Arielle Dombasle y Myriam Mézières), quienes viajan en un autobús con otros extraños. Un recorrido que está entre la realidad y el sueño o la vida y la muerte. Se caracteriza por la fragmentación de los sucesos y por secuencias que rayan entre lo existencial, lo onírico o lo surreal.

“En el cine o las películas que hago, hay cierta distancia o cierta ironía, porque en el fondo todos somos pobres demonios perdidos en este planeta. Todos tenemos partes de verdad, de buenas personas y de malas. Es un poco como integrar o comprender al otro, que es como un espejo en el fondo de ti mismo siempre”, explicó.

Dijo que quiso situar la película en la década de los años 70, porque fue la época en la que culminó la dictadura de Francisco Franco en España.

“Está un poco relacionada con esa etapa de los años 70. En el caso concreto de España, era el final de una dictadura y el inicio de un despertar después de la muerte de Franco, del dictador. Esa voluntad de libertad, esa ansia ya estaba en todas las personas. Luego habría una decepción después, más tarde”, comentó el cineasta español.

También quiso honrar a ese cine que se hacía de manera artesanal. “Era una época en la que aún las cosas se hacían de una forma artesanal, no había esta importancia del dinero ni de la tecnología.

“Mi película quiere asimilarse con ese cine que se hacía en aquel periodo, que era un cine más libre, menos condicionado por el marketing y por aspectos ajenos a lo que es el propio cine en sí. Es responder a una industria”, concluyó.

Emergency Exit se presentó en el Teatro Juárez el pasado sábado, durante el homenaje a Marisa Paredes, y el próximo miércoles se verá en San Miguel de Allende como parte del GIFF.