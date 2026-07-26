El innovador vestido de Galilea Montijo para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

El innovador look de Galilea Montijo para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

Como cada año, Galilea Montijo causó impacto en La Casa de los Famosos México 2026 por su vestimenta, pues la conductora del reality show tiró la casa por la ventana con un look irreal que superó las expectativas y dividió opiniones.

La famosa lució un atuendo fuera de lo común que sin duda, lucía bastante diferente en vivo y dentro de las imágenes que compartió la celebridad, pero muchos coincidieron en que el look fue bastante innovador e inesperado entre el público en general.

Galilea Montijo la reina de la televisión

muchas lo intentarán, pero jamás podrán#LaCasaDeLosFamososMX #galileamontijo

GALILEA X LCDLFMX pic.twitter.com/Ivst4XTZgs — Gali💋 (@Galiupdate) July 27, 2026

El look de Galilea Montijo para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026

En la señal de televisión, el vestido lucía por sus detalles de líneas blancas y un brillo total con cada movimiento de Galilea Montijo. Las líneas acentuaban la figura curvilínea de al conductora.

Además, llevaba flecos en la falda y en las mangas que otorgaban movimiento al look. Asimismo, la famosa llevó unos aretes grandes y el cabello largo y estilizado con ondas con un peinado hacia atrás y largas extensiones que llegaban a sus caderas.

Lo más impactante para muchos fue ver el vestido en la oscuridad, pues resultó que las líneas blancas cambiaban de color, por lo que en redes sociales comenzaron a decir que estaba hecho con fibra óptica.

Asimismo, se dejaba ver que detrás de las líneas, la tela parecía ser de malla. La estilista de Montijo, Jessica Marmolejo habló sobre el concepto del proyecto: "Un vestido concebido como una segunda piel, elaborado sobre una malla con microcristales que capturan y multiplican cada destello de luz", dijo.

Aunque el vestido gustó mucho, algunos Internautas señalaron que funcionaba mejor como un look editorial, pues no tenía la misma magia en televisión. Algunos comentarios fueron:

"La verdad funciona en editorial, pero en televisión los pedazos de plástico volando sin el efecto lucen económicos“.

“El efecto duró un minuto en el escenario“.

"Dream Team, orgulloso talento mexicano de IMPACTO“.

“Cada año se supera a ella misma, y nos da todo y más“.

"Galilea Montijo, la reina de la moda que tú eres. Literalmente esto es algo histórico, está increíble. Es un vestido realizado con fibra óptica“.

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