Cada semana, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 se enfrentarán a nominaciones y expulsiones, y es el público quien decide quién continúa en la competencia.
Si deseas saber cómo apoyar a tu participante favorito, en La Razón te contamos dónde puedes votar y desde cuándo.
Conoce a todos los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026
- Ernesto Laguardia
- Karina Torres
- Ximena Herrera
- Aldo Rendón
- Moisés Peñaloza
- Cynthia Klitbo
- Yahir
- Flor Vigna
- Masad Al-Tamimi
- Arantza Ruiz
- Ese Pérez
- Federico Vigevani
- Brianda Deyanara
- Memo Schutz
- Yanet García
La producción de La Casa de los Famosos México 2026 anunció que este domingo 26 de julio se revelará la identidad de los habitantes sorpresa. Entre los nombres que circulan en redes sociales están Luis Chaparro, creador de contenido, Mariana Ochoa, cantante y exintegrante de OV7, y Gema Garoa, actriz de telenovelas.
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¿Cuál será la dinámica semanal de La Casa de los Famosos México 2026?
La dinámica semanal de La Casa de los Famosos México cambiará según el día:
- Lunes: Prueba del líder
- Martes: Inicio de la prueba semanal, noches de cine, vida en fotos (ocasionalmente) y cabina de las tentaciones
- Miércoles: Nominaciones
- Jueves: Prueba para ganar la salvación, cena de nominados, búsqueda de la Moneda del Destino o Cajas del Destino
- Viernes: Duelo por la salvación y fiesta temática con invitados especiales en ocasiones
- Sábado: Compra semanal
- Domingo: Eliminación de un habitante
¿Cómo votar por los participantes en La Casa de los Famosos México 2026?
Para apoyar a tu habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026 debes ingresar al sitio oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv o escanear el código QR que aparece en las transmisiones. Luego, inicia sesión con tu cuenta y selecciona al habitante que deseas respaldar.
Los usuarios gratuitos podrán emitir 1 voto por día, mientras que los suscriptores ViX Premium tendrán hasta 10 votos diarios, que pueden distribuirse entre varios nominados.
Las votaciones abren tras la gala de nominación de los miércoles y cierran en la eliminación, el domingo, cuando se define quién permanece en la casa.
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