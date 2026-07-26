¿Cómo votar por los participantes en La Casa de los Famosos México 2026?

Cada semana, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 se enfrentarán a nominaciones y expulsiones, y es el público quien decide quién continúa en la competencia.

Si deseas saber cómo apoyar a tu participante favorito, en La Razón te contamos dónde puedes votar y desde cuándo.

Conoce a todos los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Al-Tamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Federico Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 anunció que este domingo 26 de julio se revelará la identidad de los habitantes sorpresa. Entre los nombres que circulan en redes sociales están Luis Chaparro, creador de contenido, Mariana Ochoa, cantante y exintegrante de OV7, y Gema Garoa, actriz de telenovelas.

¿Cuál será la dinámica semanal de La Casa de los Famosos México 2026?

La dinámica semanal de La Casa de los Famosos México cambiará según el día:

Lunes: Prueba del líder

Martes: Inicio de la prueba semanal, noches de cine, vida en fotos (ocasionalmente) y cabina de las tentaciones

Miércoles: Nominaciones

Jueves: Prueba para ganar la salvación, cena de nominados, búsqueda de la Moneda del Destino o Cajas del Destino

Viernes: Duelo por la salvación y fiesta temática con invitados especiales en ocasiones

Sábado: Compra semanal

Domingo: Eliminación de un habitante

Todos los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo votar por los participantes en La Casa de los Famosos México 2026?

Para apoyar a tu habitante favorito de La Casa de los Famosos México 2026 debes ingresar al sitio oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv o escanear el código QR que aparece en las transmisiones. Luego, inicia sesión con tu cuenta y selecciona al habitante que deseas respaldar.

Los usuarios gratuitos podrán emitir 1 voto por día, mientras que los suscriptores ViX Premium tendrán hasta 10 votos diarios, que pueden distribuirse entre varios nominados.

Las votaciones abren tras la gala de nominación de los miércoles y cierran en la eliminación, el domingo, cuando se define quién permanece en la casa.

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