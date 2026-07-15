Masad Al-Tamimi es el novena confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Esta edición de La Casa de los Famosos México sigue sorprendiendo. Tras revelar a Flor Vigna y Yahir como participantes de la nueva temporada, ahora se suma el tiktoker árabe Masad Al-Tamimi, quien sin duda dará de qué hablar durante su participación en el programa.

La revelación se dio a conocer del mismo modo que las anteriores, a través de una transmisión en vivo que comenzó este 15 de julio en punto de las 20:30 horas, siendo ya un momento muy esperado por el público.

La llegada de Masad Al-Tamimi a La Casa de los Famosos 2026 suma a un talento para los más jóvenes, quienes lo reconocen por su aparición constante en redes sociales y su colaboración con otras estrellas del Internet.

La revelación era esperada desde hace varias semanas, pues se habían filtrado unas imágenes donde mencionaban que tanto Karina Torres como Masad habían ido a tomarse fotos, pues ambos forman parte de la misma agencia de representación.

El indicio de que sería el noveno revelado ocurrió por el video de pistas, que mostraba varios elementos que rápidamente fueron asociados con él. Lo primero fueron los elementos dorados en un desierto, referencia directa a la imagen que tenemos de los árabes.

Otra pista clave fue un león de peluche que aparecía dentro de la máquina de garra, una referencia al logo que utiliza el creador de contenido en sus redes sociales, siendo este un animal que de cierto modo lo representa.

¡¿Quién será?! 👀🔥 Te compartimos las pistas del NOVENO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este miércoles 15 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/cThE2XhYGa — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 15, 2026

Ellos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento, se han revelado a varios participantes del programa. La lista es la siguiente:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera , actriz, modelo y cantante boliviana.

Aldo Rendón , estilista de las estrellas, mexicano.

Moisés Peñaloza , actor y modelo originario de Tamaulipas.

Cynthia Klitbo , actriz y modelo mexicana.

Yahir , cantante y ex participante de La Academia.

Flor Vigna, cantante y ganadora de Supernova 2026

La cuarta temporada deLa Casa de los Famosos México 2026se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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