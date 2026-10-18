Sacerdote Patricio Sánchez muere tras caerle una cruz gigante en plena misa, en Ecuador | VIDEO

En un trágico momento que conmocionó a la comunidad religiosa y a internautas de todo el mundo, el sacerdote Patricio Sánchez murió después de que le cayera una cruz gigante en la cabeza, mientras oficiaba una misa en Guayaquil, Ecuador, la cual, además, era transmitida en vivo.

En redes sociales, se difundió el momento en que, en plena misa, mientras el sacerdote Patricio Sánchez pedía por oraciones, el crucifijo gigante de la Iglesia en donde se dirigía a los fieles se desprendió de su lugar y cayó directamente sobre él, impactando directo en su cabeza.

El sacerdote no resistió el golpe y se desplomó al instante. Una mujer al lado suyo comenzó a sollozar y a pedir ayuda, así como la intervención de una ambulancia.

Posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó en un comunicado que el sacerdote Patricio Sánchez falleció tras el incidente.

🇪🇨 | El padre Patricio Sánchez falleció en plena misa en la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil, en Ecuador, tras caerle sobre la cabeza una enorme cruz. pic.twitter.com/RuyCxUYvoa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

A través de una esquela, la Arquidiócesis informó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Santo Padre”, y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos”, se lee en la esquela.

No se conoce, hasta el momento, un pronunciamiento oficial de las autoridades de Guayaquil sobre las causas del desprendimiento de la cruz.

“Un día todos los que estamos aquí también vamos a morir”, el último mensaje del sacerdote Patricio Sánchez

La agencia de noticias AlertaNews24 recuperó, en un breve clip de video, un fragmento del último discurso del sacerdote Patricio Sánchez, que dio durante la última misa, en la que perdió la vida.

En el clip de video se escucha al sacerdote hablar de valorar los momentos de la vida y reflexionar sobre en qué ocupamos nuestros días.

🇪🇨 | La última reflexión del padre Patricio Sánchez Molinari minutos antes de fallecer trágicamente en plena misa en Guayaquil, Ecuador: "Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir". https://t.co/W8lGe0oCCI pic.twitter.com/rS8SwNTVDP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

“Un día todos los que estamos aquí vamos a morir y, a veces, el tiempo que hemos utilizado en cosas…”, se escucha en el fragmento del clip.

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