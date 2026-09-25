Ecuador y EU asestan golpe a red del CJNG

El gobierno de Ecuador informó que efectivos del Comando Sur de Estados Unidos (EU) participaron con la Policía Nacional y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en una operación contra un grupo criminal que trabajaba en enlace directo para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, informó que, tras una investigación de casi ocho meses, lograron capturar a 39 personas vinculadas a la red. Entre los arrestados figuran presuntos responsables de la dirección y financiamiento de la organización criminal, con presencia en Guayas, Los Ríos y El Oro.

Más de 320 policías ecuatorianos intervinieron en los allanamientos, apoyados por 50 elementos del Comando Sur y personal de la DEA. Las diligencias alcanzaron las localidades de Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

20 vehículos de gama alta fueron asegurados por la policía

Según Reimberg, la organización recibía cocaína producida en Colombia y coordinaba su traslado hacia puertos ecuatorianos para enviarla a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, aseguró que el grupo trabajaba para el CJNG y sostuvo que no dependía de organizaciones criminales locales.

Autoridades ecuatorianas relacionan a la red con decomisos de siete toneladas de droga durante el periodo de investigación y calculó en unos 322 millones de dólares el impacto económico causado a la organización tras dichos decomisos.

Un día antes, las Fuerzas Armadas de Ecuador, también con apoyo del Comando Sur, abatieron a un hombre identificado como Charlie. El Ministerio de Defensa lo señaló como integrante de Los Choneros, con presuntos nexos con el CJNG y el Frente Oliver Sinisterra de Colombia.

En paralelo, el presidente Daniel Noboa planteó el jueves, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la creación de un mecanismo internacional para rastrear y congelar recursos financieros del crimen organizado transnacional.

COMANDO NORTE contra cárte. Fuerzas federales mexicanas detuvieron en Mexicali, Baja California, a Ernesto Enrique “N”, alias Niño, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como jefe de plaza del Cártel del Pacífico, una facción Los Mayos, que opera en Puerto Peñasco, Sonora.

La captura ocurrió el 23 de septiembre durante una operación que derivó del intercambio de información con el Comando Norte de EU y de trabajos de Inteligencia Militar Central. En el despliegue participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) que aprehendieron a otra persona junto con el Niño.

La Defensa informó que Ernesto “N“, es presunto operador del tráfico de drogas y armas en la frontera norte con presencia en los municipios de Mexicali y en Los Mochis, Sinaloa. Las autoridades lo ubican como colaborador cercano de Jesús Alexander o Juan José “N”, identificado como jefe de Los Rusos, grupo perteneciente a la misma organización criminal.

Tras el operativo, los dos detenidos, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mexicali, instancia que continuará las investigaciones, realizará los peritajes correspondientes y definirá su situación jurídica.

Caso Juchitán desmiente a Trump: Bolaños-Cacho

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo que la detención del alcalde morenista de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, El Quetu, contradice los señalamientos del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre presuntos vínculos entre el Gobierno mexicano y el narcotráfico. Dijo que el caso muestra que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum actúa contra los señalados, independientemente de su filiación partidista.

En entrevista con medios en San Lázaro, el legislador sostuvo que el caso Juchitán demuestra, por el contrario, que el Gobierno de México actúa contra quienes son señalados por las autoridades, independientemente de su filiación partidista: “El caso Juchitán no confirma la versión de Trump sobre el narco, sino todo lo contrario, que el Gobierno de Claudia Sheinbaum detiene a quien sea, aunque sean de Morena”.

La postura del diputado ocurre después de que fuerzas federales y estatales detuvieran al alcalde morenista de Juchitán, Oaxaca, quien contaba con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad.

37 años de edad tiene el alcalde de Juchitán detenido

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Altamirano fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias La Parca, a quienes las autoridades relacionan presuntamente con una estructura dedicada a la extorsión y el cobro de piso, entre otros delitos.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGE) confirmó también la detención y señaló que el alcalde habría participado, fomentado o encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

En su mensaje, el legislador planteó que el hecho de que Sánchez Altamirano sea integrante de Morena constituye, desde su perspectiva, un elemento que contradice la idea de que el Gobierno federal protege a integrantes de ese partido vinculados con actividades delictivas.

La detención también generó protestas y bloqueos en Juchitán. Reportes periodísticos, señalan que policías municipales y simpatizantes del edil exigieron su liberación, mientras las autoridades federales y estatales defendieron el operativo.

La familia del alcalde rechazó los señalamientos y pidió a la Presidenta investigar a quienes, aseguran, serían los verdaderos responsables de la violencia en el municipio. El proceso contra Sánchez Altamirano continuará en las instancias judiciales donde deberá determinarse su situación jurídica y la responsabilidad en los delitos que se le imputan.