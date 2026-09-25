Descarta Morena que su aliado le haga perder hasta 12 gubernaturas

EL DIPUTADO Ricardo Monreal (3.o de der. a izq.), ayer, al salir de San Lázaro.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el PT tenga fuerza electoral suficiente para provocar que su partido pierda hasta 12 de las 17 gubernaturas en disputa en 2027, como advirtió el líder petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval. Aunque defendió la capacidad electoral de su partido, sostuvo que preferiría mantener la alianza antes que poner a prueba el peso de cada fuerza en las urnas.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador”, declaró Monreal.

El dato: Las dirigencias Morena-PT acordaron instalar una mesa técnica para revisar las encuestas realizadas para la definición de los perfiles estatales rumbo a las elecciones del 27.

El diputado federal, no obstante, expresó su respeto a las opiniones de los miembros de partidos aliados y reiteró que mantener la unidad de la coalición es clave.

“Esta expresión del diputado Reginaldo Sandoval, pues es respetable (…) No tengo por qué descalificarla, pero sí puedo decir que Morena va a caminar unido. Morena es muy fuerte en el país. Morena va a zanjar las diferencias que hasta ahora ha tenido. Estoy seguro de que Morena y su dirigencia, su militancia, van a sortear este desenredo, desencuentro temporal que tenemos con motivo de la selección de los coordinadores estatales”, dijo.

El legislador también coincidió con Sandoval Flores respecto al peso que tiene el PT en la Cuarta Transformación desde el Congreso de la Unión.

“No aplaudo ni me formo en la fila de quienes quieren que haya ruptura. No. Creo que sí es conveniente que nos acompañe (el PT). Sin él, sin este grupo parlamentario, igual que con la ausencia del Verde, no hubiésemos logrado la mayoría calificada en reformas trascendentes constitucionales. Así es que sí es indispensable”, señaló en conferencia de prensa, ayer.

En este sentido, citó el ejemplo reciente de la legislación alrededor de la ley que prohíbe la doble nacionalidad en Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“La de antier, la reforma sobre doble nacionalidad, si el PT no nos acompaña, no lo hubiéramos logrado. Lo mismo en el Senado. Si no acompaña el PT la reforma constitucional como cámara revisora, no pasa”, remarcó.

Ricardo Monreal fijó su argumento bajo el pragmatismo político. “Soy práctico, y digo: necesitamos al PT. Yo hago votos porque se reconsidere, se hable con ellos, se logren acuerdos y mantengamos la coalición, la alianza electoral para enfrentar el 27 juntos”.

Sobre las encuestas para designar a las y los coordinadores estatales; es decir, a los virtuales o eventuales candidatos a una de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, anotó: “No estoy ahí, no las hago, no tengo ninguna intervención en las facultades y funciones del partido, pero estoy seguro de que la presidenta (nacional de Morena) Ariadna (Montiel) y la propia presidenta (nacional) de elecciones, Citlalli Hernández, no permitirían ninguna ‘chicanada’”, dijo.

El zacatecano reconoció la trayectoria y liderazgo de quienes hoy están al frente de Morena. “Las conozco, son mujeres honorables, verticales, que no admitirían trampas ni ‘cochupos’ en la elaboración de encuestas”, comentó.

“Avalo totalmente su conducta y espero que todos los que no resultaron mediante encuesta, electos, seleccionados, puedan continuar en el movimiento y puedan ayudar al movimiento a salir adelante en el 2027”, agregó.

CSP se aparta: “No me voy a meter”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum se apartó de las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027 y dejó en manos de las dirigencias partidistas la definición sobre el futuro de la alianza oficialista.

El desencuentro se agudizó después de que el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtiera que su partido podría competir por separado ante su inconformidad con el proceso mediante el cual Morena ha definido coordinaciones estatales rumbo a los comicios.

Consultada ayer al respecto durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo descartó intervenir en la controversia y remitió el asunto al partido dirigido por Ariadna Montiel y a los legisladores de las fuerzas políticas involucradas.

180 municipios son encabezados por el PT en todo el país

“No me voy a meter. La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y, pues, que opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, respondió.

Sin embargo, la mandataria respaldó el método de encuestas utilizado por el guinda para definir a quienes encabezarán sus procesos políticos en estados, municipios y distritos.

“Lo que es importante aquí es, digamos, el método que en su momento decidió Morena en sus estatutos y con sus alianzas, que son las encuestas. Y, entonces, quien surja de la encuesta, pues es quien representa para coordinador o coordinadora”, señaló.

El PT ha reclamado mayor participación en la definición de candidaturas mediante encuestas espejo y ha sostenido que el proceso realizado hasta ahora corresponde exclusivamente a Morena, por lo que sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a una eventual coalición.

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

La postura expresada ayer mantiene la línea que Sheinbaum ha sostenido durante el proceso electoral interno de Morena. En marzo, cuando comenzaron las definiciones de coordinadores rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, aseguró que esas decisiones ya correspondían exclusivamente al partido.

En mayo volvió a deslindarse de la selección de candidaturas y afirmó que nunca intervendría para decidir quiénes representarían a Morena en las urnas.

Un mes después, al ser cuestionada precisamente sobre las alianzas con PT y PVEM, sostuvo que las determinaciones corresponden a la dirigencia y al Comité Ejecutivo del partido:

“No nos metemos en los asuntos del partido”.