Morena rompe con el PT en Morelos; niegan fuerza para tirar gubernaturas

El partido guinda abrió un nuevo capítulo en su relación política con el PT al fijar su postura en contra de competir en alianza en Morelos, de cara a los próximos procesos electorales de 2027.

El Comité Ejecutivo Estatal, acompañado de consejeras y consejeros, reconoció que la definición formal de las alianzas corresponde a la dirigencia nacional y que acatará la determinación que ésta adopte. Sin embargo, estableció que, desde Morelos, su posición es no competir en coalición con el PT, pues cualquier alianza electoral debe sustentarse en la lealtad al proyecto político, el respeto a las instituciones y el compromiso con la voluntad popular.

Aunque el pronunciamiento no implica una decisión definitiva sobre la política de coaliciones del partido a nivel nacional, sí representa la postura de la estructura morenista en Morelos, frente a una eventual alianza con el PT.

El Dato: La intervención de Ariadna Montiel frenó las movilizaciones en Guerrero y logró que Abelina López matizara su postura al priorizar el proyecto a intereses personales.

Beatriz Mojica, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027, se reunió con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y con la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, diez días después de que la edil cuestionara la definición del proceso interno en la entidad.

Mojica Morga difundió una fotografía con Abelina López y Ariadna Montiel y aseguró que acordaron mantener el diálogo para “propiciar la unidad” del movimiento. El encuentro ocurre después de que Abelina López desconoció la definición al argumentar que ella había ganado la encuesta estatal.

Al respecto, la coordinadora territorial afirmó que en la reunión se reconoció el trabajo de su correligionaria en Acapulco y durante el proceso interno, pero enfatizó que debe prevalecer el interés de Guerrero sobre los personales.

En medio de las diferencias que han surgido en las estructuras estatales de Morena sobre una posible alianza con el Partido del Trabajo (PT), Montiel Reyes sostuvo un encuentro con Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional petista, donde se destacó la unidad entre ambas fuerzas políticas.

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel sostuvo que la unidad ha sido una de las principales fortalezas del movimiento político que ambos partidos han construido durante los últimos años: “Nos reunimos con la dirigencia nacional del PT, encabezada por el profesor Alberto Anaya”.

La líder nacional morenista destacó que ambos partidos comparten una trayectoria política y un compromiso con el proyecto de transformación del país: “La unidad ha sido y seguirá siendo nuestra fuerza. Compartimos una historia de lucha y un mismo compromiso con la transformación de México. Unidos hemos hecho historia y unidos seguiremos avanzando”.

En Baja California la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Julieta Ramírez Padilla, también abrió un canal de diálogo con la dirigencia petista, tras la eventual alianza electoral entre ambas fuerzas.

La morenista informó que sostuvo una conversación con Jaime Bonilla Valdez, dirigente del PT en Baja California y exgobernador del estado, como parte de los primeros acercamientos que realiza para consolidar acuerdos tras asumir la coordinación estatal.

A través de sus redes sociales, Ramírez Padilla señaló que la unidad entre las fuerzas políticas vinculadas con la llamada Cuarta Transformación debe construirse mediante el diálogo, el respeto y la búsqueda de coincidencias, aun cuando existan diferencias.

Al confirmar: “conversé con el ingeniero Jaime Bonilla, dirigente del PT en Baja California”, la coordinadora subrayó que en la entidad la unidad debe construirse a partir del diálogo y la búsqueda de acuerdos políticos.

Descarta Morena que su aliado le haga perder hasta 12 gubernaturas

Por Claudia Arellano

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que el PT tenga fuerza electoral suficiente para provocar que su partido pierda hasta 12 de las 17 gubernaturas en disputa en 2027, como advirtió el líder petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval. Aunque defendió la capacidad electoral de su partido, sostuvo que preferiría mantener la alianza antes que poner a prueba el peso de cada fuerza en las urnas.

“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas, no creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador”, declaró Monreal.

El dato: Las dirigencias Morena-PT acordaron instalar una mesa técnica para revisar las encuestas realizadas para la definición de los perfiles estatales rumbo a las elecciones del 27.

El diputado federal, no obstante, expresó su respeto a las opiniones de los miembros de partidos aliados y reiteró que mantener la unidad de la coalición es clave.

“Esta expresión del diputado Reginaldo Sandoval, pues es respetable (…) No tengo por qué descalificarla, pero sí puedo decir que Morena va a caminar unido. Morena es muy fuerte en el país. Morena va a zanjar las diferencias que hasta ahora ha tenido. Estoy seguro de que Morena y su dirigencia, su militancia, van a sortear este desenredo, desencuentro temporal que tenemos con motivo de la selección de los coordinadores estatales”, dijo.

El legislador también coincidió con Sandoval Flores respecto al peso que tiene el PT en la Cuarta Transformación desde el Congreso de la Unión.

“No aplaudo ni me formo en la fila de quienes quieren que haya ruptura. No. Creo que sí es conveniente que nos acompañe (el PT). Sin él, sin este grupo parlamentario, igual que con la ausencia del Verde, no hubiésemos logrado la mayoría calificada en reformas trascendentes constitucionales. Así es que sí es indispensable”, señaló en conferencia de prensa, ayer.

En este sentido, citó el ejemplo reciente de la legislación alrededor de la ley que prohíbe la doble nacionalidad en Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“La de antier, la reforma sobre doble nacionalidad, si el PT no nos acompaña, no lo hubiéramos logrado. Lo mismo en el Senado. Si no acompaña el PT la reforma constitucional como cámara revisora, no pasa”, remarcó.

Ricardo Monreal fijó su argumento bajo el pragmatismo político. “Soy práctico, y digo: necesitamos al PT. Yo hago votos porque se reconsidere, se hable con ellos, se logren acuerdos y mantengamos la coalición, la alianza electoral para enfrentar el 27 juntos”.

Sobre las encuestas para designar a las y los coordinadores estatales; es decir, a los virtuales o eventuales candidatos a una de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, anotó: “No estoy ahí, no las hago, no tengo ninguna intervención en las facultades y funciones del partido, pero estoy seguro de que la presidenta (nacional de Morena) Ariadna (Montiel) y la propia presidenta (nacional) de elecciones, Citlalli Hernández, no permitirían ninguna ‘chicanada’”, dijo.

El zacatecano reconoció la trayectoria y liderazgo de quienes hoy están al frente de Morena. “Las conozco, son mujeres honorables, verticales, que no admitirían trampas ni ‘cochupos’ en la elaboración de encuestas”, comentó.

“Avalo totalmente su conducta y espero que todos los que no resultaron mediante encuesta, electos, seleccionados, puedan continuar en el movimiento y puedan ayudar al movimiento a salir adelante en el 2027”, agregó.

CSP se aparta: “No me voy a meter”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum se apartó de las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027 y dejó en manos de las dirigencias partidistas la definición sobre el futuro de la alianza oficialista.

El desencuentro se agudizó después de que el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtiera que su partido podría competir por separado ante su inconformidad con el proceso mediante el cual Morena ha definido coordinaciones estatales rumbo a los comicios.

Consultada ayer al respecto durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo descartó intervenir en la controversia y remitió el asunto al partido dirigido por Ariadna Montiel y a los legisladores de las fuerzas políticas involucradas.

180 municipios son encabezados por el PT en todo el país

“No me voy a meter. La verdad, son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena y, pues, que opine la presidenta de Morena y diputados, diputadas”, respondió.

Sin embargo, la mandataria respaldó el método de encuestas utilizado por el guinda para definir a quienes encabezarán sus procesos políticos en estados, municipios y distritos.

“Lo que es importante aquí es, digamos, el método que en su momento decidió Morena en sus estatutos y con sus alianzas, que son las encuestas. Y, entonces, quien surja de la encuesta, pues es quien representa para coordinador o coordinadora”, señaló.

El PT ha reclamado mayor participación en la definición de candidaturas mediante encuestas espejo y ha sostenido que el proceso realizado hasta ahora corresponde exclusivamente a Morena, por lo que sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a una eventual coalición.

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada en Palacio Nacional ı Foto: Cuartoscuro

La postura expresada ayer mantiene la línea que Sheinbaum ha sostenido durante el proceso electoral interno de Morena. En marzo, cuando comenzaron las definiciones de coordinadores rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027, aseguró que esas decisiones ya correspondían exclusivamente al partido.

En mayo volvió a deslindarse de la selección de candidaturas y afirmó que nunca intervendría para decidir quiénes representarían a Morena en las urnas.

Un mes después, al ser cuestionada precisamente sobre las alianzas con PT y PVEM, sostuvo que las determinaciones corresponden a la dirigencia y al Comité Ejecutivo del partido:

“No nos metemos en los asuntos del partido”.