Papa León XIV vuelve a rezar el Ángelus tras su cirugía de pulmón; retomará actividades gradualmente

Papa León XIV rezó el Ángelus desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El Papa León XIV reapareció públicamente tras su cirugía pulmonar al encabezar el rezo del Ángelus este domingo en el Vaticano, desde donde agradeció los mensajes de aliento y anunció que retomará sus actividades gradualmente.

León XIV recibió ayer el alta hospitalaria, lo que le permitió salir del Hospital Policlínico Gemelli y volver al Vaticano por la tarde.

🇻🇦 | El papa León XIV retomó sus apariciones públicas con el rezo del Ángelus tras recibir el alta hospitalaria. Agradeció al personal médico y a quienes rezaron por su recuperación, y anunció que volverá gradualmente a sus actividades.

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El sumo pontífice estuvo cinco días en el hospital, pero mostró una rápida recuperación, pues para el viernes ya estaba nuevamente oficiando una misa desde el centro hospitalario.

Ahora, León XIV retomó el tradicional rezo dominical del Ángelus, desde donde expresó su agradecimiento a quienes oraron por él y anunció su regreso a sus actividades habituales:

Fieles escuchan al Papa León XIV desde el Vaticano. ı Foto: Reuters

“Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico ‘Gemelli’. Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia”, expresó, en un mensaje que después replicó en la red social X.

“Una vez superada esta delicada etapa ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”, abundó el sumo pontífice.

Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. Expreso mi especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico «Gemelli». Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 18, 2026

Salud del Papa León XIV evolucionó rápido

Ayer, antes de recibir el alta hospitalaria, el Vaticano informó que los más recientes estudios del Papa León XIV habían mostrado una recuperación favorable.

“…el Papa se sometió a análisis de sangre y una radiografía de tórax por la mañana, lo que confirma que su condición clínica permite que abandone el hospital”, se leyó en un comunicado recuperado por el medio oficial Vatican News.

Fieles escuchan al Papa León XIV desde el Vaticano. ı Foto: Reuters

Mientras que, días antes, se había informado que llevaba a cabo sus actividades normales mientras avanzaba su recuperación.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, escribió Vatican News en otra tarjeta.

León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común de cáncer de pulmón asociado a diferentes causas, incluso para no fumadores.

Papa León XIV agradeció los mensajes de aliento por su cirugía pulmonar. ı Foto: Reuters

Este tipo de cáncer es curable si se atiende en fases tempranas, como fue el caso del Papa León XIV, que fue intervenido mientras el nódulo fue detectado en una fase inicial.

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