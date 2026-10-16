Difunden primeras FOTOS del Papa León XIV tras cirugía; mejora su salud durante recuperación

El Vaticano difundió las primeras imágenes del Papa León XIV después de la cirugía pulmonar a la que se sometió el martes, de la cual el sumo pontífice sigue su recuperación mientras “continúa llevando a cabo sus actividades diarias normales”.

A través de redes sociales, el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, difundió las primeras fotografías del Papa León XIV desde la cirugía del martes.

Las fotografías corresponden a una misa que ofició el líder católico este viernes desde el Hospital Gemelli, en donde fue intervenido.

Papa León XIV padece cáncer de pulmón ı Foto: Especial

La misa se realizó en presencia de varios integrantes del personal médico y de enfermería, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, se lee en un recuento del evento que realizó Vatican News.

Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office.



Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie… pic.twitter.com/Hw6vq5kDMq — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

Por otro lado, a través de un comunicado, el medio oficial de la Santa Sede aseguró que, de acuerdo con los más recientes estudios realizados al sumo pontífice, se confirma que éste ha gozado de una “mejora constante en su estado general” de salud.

Particularmente, Vatican News se refirió a estudios que se le realizaron al pontífice, entre ellos nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax, con resultados positivos.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, se lee en la tarjeta informativa del medio oficial.

On his fourth day in hospital, Pope Leo XIV's doctors say new blood tests and a chest X-ray confirm "the steady improvement in his overall condition.”



The Pope continues with respiratory physiotherapy, and he is carrying out his "normal daily activities entirely independently"… pic.twitter.com/JJqhothT4u — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

Familias piden por la recuperación de León XIV

En tanto, de acuerdo con una nota publicada por Vatican News, niños y familias han dedicado mensajes de aliento al Papa León XIV, quien continúa con su recuperación en el Hospital Gemelli.

Según la nota, varios niños enviaron dibujos y cartas al sumo pontífice deseando su recuperación, con mensajes como “Mi mamá y yo oramos por usted cada tarde. Le deseamos una rápida recuperación”.

Speaking by phone with Russian President Vladimir Putin, Pope Leo XIV expresses his "deep concern about the grave humanitarian situation in the city of Oleshky, in the Kherson region," and calls for a ceasefire to allow the delivery of humanitarian aid.https://t.co/HTdCfTYhwr — Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026

Otra carta, escrita por una joven de nombre Giorgia, de 18 años, escribió una larga carta al Papa León XIV, en donde recordó las palabras de fe que el sumo pontífice ha difundido en sus rezos del Ángelus, y pidió al líder católico mantener esa esperanza.

“Cuando escuché en las noticias sobre su situación, la sentí muy cercana, porque, de alguna forma, hemos atravesado situaciones similares, y me hizo sentirme más cercana a usted”, se lee en la misiva, según Vatican News.

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