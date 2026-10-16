Ofició una misa este viernes

Difunden primeras FOTOS del Papa León XIV tras cirugía; mejora su salud durante recuperación

Papa León XIV sigue su recuperación en el Hospital Gemelli, desde donde ofició una misa este viernes en presencia de personal médico; estudios muestran recuperación, dice Vatican News

Vatican News publica primeras fotografías del Papa León XIV desde su cirugía.
Vatican News publica primeras fotografías del Papa León XIV desde su cirugía. Foto: Vatican News
Por:
Arturo Meléndez

El Vaticano difundió las primeras imágenes del Papa León XIV después de la cirugía pulmonar a la que se sometió el martes, de la cual el sumo pontífice sigue su recuperación mientras “continúa llevando a cabo sus actividades diarias normales”.

A través de redes sociales, el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News, difundió las primeras fotografías del Papa León XIV desde la cirugía del martes.

Las fotografías corresponden a una misa que ofició el líder católico este viernes desde el Hospital Gemelli, en donde fue intervenido.

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Papa León XIV padece cáncer de pulmón
Papa León XIV padece cáncer de pulmón ı Foto: Especial

La misa se realizó en presencia de varios integrantes del personal médico y de enfermería, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, se lee en un recuento del evento que realizó Vatican News.

Por otro lado, a través de un comunicado, el medio oficial de la Santa Sede aseguró que, de acuerdo con los más recientes estudios realizados al sumo pontífice, se confirma que éste ha gozado de una “mejora constante en su estado general” de salud.

Particularmente, Vatican News se refirió a estudios que se le realizaron al pontífice, entre ellos nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax, con resultados positivos.

El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, se lee en la tarjeta informativa del medio oficial.

Familias piden por la recuperación de León XIV

En tanto, de acuerdo con una nota publicada por Vatican News, niños y familias han dedicado mensajes de aliento al Papa León XIV, quien continúa con su recuperación en el Hospital Gemelli.

Según la nota, varios niños enviaron dibujos y cartas al sumo pontífice deseando su recuperación, con mensajes como “Mi mamá y yo oramos por usted cada tarde. Le deseamos una rápida recuperación”.

Otra carta, escrita por una joven de nombre Giorgia, de 18 años, escribió una larga carta al Papa León XIV, en donde recordó las palabras de fe que el sumo pontífice ha difundido en sus rezos del Ángelus, y pidió al líder católico mantener esa esperanza.

Cuando escuché en las noticias sobre su situación, la sentí muy cercana, porque, de alguna forma, hemos atravesado situaciones similares, y me hizo sentirme más cercana a usted”, se lee en la misiva, según Vatican News.

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