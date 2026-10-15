León XIV evoluciona tras cirugía pulmonar

El Papa León XIV retomó su alimentación habitual, comenzó a caminar y ofició una misa en el hospital Gemelli de Roma, un día después de una cirugía para extirpar un tumor canceroso del pulmón derecho. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax mostraron una recuperación normal, informó el Vaticano.

“El Santo Padre se sometió a fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar en su habitación. Reanudó su dieta habitual y desayunó y almorzó”, informaron ayer su médico personal, Luigi Carbone, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital. “La recuperación está procediendo según lo previsto”.

La operación confirmó que el pontífice, de 71 años, tiene un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. Los cirujanos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho. León XIV se encuentra de buen humor y celebró misa con sus secretarios en una capilla instalada en el hospital.

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En su primer mensaje tras la intervención, agradeció las oraciones de los católicos y pidió que continúen rezando por él. El comunicado fue dirigido a participantes de un simposio por el décimo aniversario de Amoris laetitia, documento de su antecesor, el Papa Francisco.

“Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”, escribió.

La espera. Aún no se conocen los resultados de los análisis de los tejidos y ganglios linfáticos retirados durante la cirugía, que permitirán determinar si la enfermedad se propagó. Fuentes vaticanas estimaron que podrían estar listos en una semana.

Antes de la operación, los médicos realizaron una broncoscopia robótica con biopsia y estudios de imagen del tórax, incluida una tomografía por emisión de positrones, que ayuda a detectar si el cáncer se extendió a otras partes del cuerpo.

El especialista Stephen Liu, de la Universidad de Georgetown, explicó que el tratamiento dependerá de esos resultados y podría incluir quimioterapia, inmunoterapia o medicamentos dirigidos. Aunque el adenocarcinoma tiene un pronóstico más favorable que otros cánceres pulmonares, falta conocer la etapa y si los ganglios están afectados.

El médico PierCarlo Gentile señaló que una cirugía de tórax mínimamente invasiva como la del pontífice suele requerir entre 15 y 20 días de recuperación. Algunos cirujanos recomiendan evitar los vuelos durante tres semanas después de la intervención.

El viaje. El Vaticano no ha anunciado cambios en la visita del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. Sin embargo, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, dijo que la recuperación podría modificar el calendario, aunque espera que el viaje se realice.

“Entendemos que esta recuperación va a tomar varias semanas más de lo previsto. Por lo tanto, entendemos que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, declaró Keiko Fujimori. Añadió que millones de peruanos rezan por él y esperan noticias. “Acá lo importante es que su Santidad se recupere”.

El recorrido, el más extenso de su pontificado, contempla más de 31 mil kilómetros, una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero por los tres países, además de cambios de altitud en Perú. El Papa vivió 20 años como misionero en el país. Stephen Liu dijo que podría completar la visita si el cáncer está en etapa temprana.