¿El papa León XIV fumaba? Esto se sabe tras su diagnóstico de cáncer

Este 13 de octubre se confirmó que el papa Leó XIV padece un tipo de cáncer de pulmón, y este diagnóstico comenzó a llamar la atención debido a que una de las razones principales por las que se puede derivar en dicha enfermedad es tener el hábito de fumar.
Hasta el momento se sabe que el adenocarcinoma del papa León XIV fue diagnosticado en etapa temprana, y fue él mismo quien dijo a los fieles que estaba bien localizado.
Sobre las costumbres del papa León XIV, no se cuenta con registros que confirmen que el pontífice tuviera el habito de fumar actualmente o en algún momento de su vida, por lo que la causa de su enfermedad podría ser otra.
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¿Qué le pasó al papa León XIV?
El 13 de octubre el papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente debido a el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón que recibió, un tipo de cáncer que requirió que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho.
Luego de permanecer por tres horas en el quirófano, y ser sometido a una cirugía que duró 90 minutos en total, los médicos confirmaron que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón.
Para que se pudiera garantizar una resección radical se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho utilizando una técnica asistida por video, y el tejido que fue examinado mediante un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico del papa.
El martes se informó que el procedimiento fue exitoso y que el papa no presentó complicaciones, por lo que su proceso de recuperación continuaba en su habitación del Hospital Gemelli.
Se precisó que fueron las pruebas preoperatorias las que indica a los médicos dónde y cómo intervenir al papa, y que en los próximos días se realizarán análisis postoperatorios del tejido extirpado.
Este miércoles se informó que el papa se sometió a análisis de sangre y radiografía de tórax, lo que confirmó que “su recuperación postoperatoria progresa con normalidad: los valores se encuentran dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”.
Asimismo, se compartió que el papa León XIV recibe fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar en su habitación; además, se reanudó su alimentación con regularidad, por lo que desayunó y almorzó con normalidad.
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