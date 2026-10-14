¿El papa León XIV fumaba? Esto se sabe tras su diagnóstico de cáncer

Este 13 de octubre se confirmó que el papa Leó XIV padece un tipo de cáncer de pulmón, y este diagnóstico comenzó a llamar la atención debido a que una de las razones principales por las que se puede derivar en dicha enfermedad es tener el hábito de fumar.

Hasta el momento se sabe que el adenocarcinoma del papa León XIV fue diagnosticado en etapa temprana, y fue él mismo quien dijo a los fieles que estaba bien localizado.

Sobre las costumbres del papa León XIV, no se cuenta con registros que confirmen que el pontífice tuviera el habito de fumar actualmente o en algún momento de su vida, por lo que la causa de su enfermedad podría ser otra.

Members of the faithful prayed the Rosary at Rome's Gemelli hospital for the success of Pope Leo XIV's operation. He underwent surgery on Tuesday afternoon to remove a "small, localized nodule" from his lung. pic.twitter.com/1BaZmuDj0Q — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

¿Qué le pasó al papa León XIV?

El 13 de octubre el papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente debido a el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón que recibió, un tipo de cáncer que requirió que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Luego de permanecer por tres horas en el quirófano, y ser sometido a una cirugía que duró 90 minutos en total, los médicos confirmaron que el papa León XIV padece de cáncer de pulmón.

Para que se pudiera garantizar una resección radical se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho utilizando una técnica asistida por video, y el tejido que fue examinado mediante un examen histológico intraoperatorio confirmó el diagnóstico del papa.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office.



The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung,… pic.twitter.com/QAShHu1eG6 — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

El martes se informó que el procedimiento fue exitoso y que el papa no presentó complicaciones, por lo que su proceso de recuperación continuaba en su habitación del Hospital Gemelli.

Se precisó que fueron las pruebas preoperatorias las que indica a los médicos dónde y cómo intervenir al papa, y que en los próximos días se realizarán análisis postoperatorios del tejido extirpado.

Este miércoles se informó que el papa se sometió a análisis de sangre y radiografía de tórax, lo que confirmó que “su recuperación postoperatoria progresa con normalidad: los valores se encuentran dentro del rango esperado para el tipo de operación realizada”.

Asimismo, se compartió que el papa León XIV recibe fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar en su habitación; además, se reanudó su alimentación con regularidad, por lo que desayunó y almorzó con normalidad.

Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora have provided the following update on the Pope’s postoperative recovery:



This morning, the Holy Father underwent the blood tests and chest X-ray scheduled after surgery. The results confirm that his postoperative recovery is… pic.twitter.com/RvbHV84JpJ — Vatican News (@VaticanNews) October 14, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.