¿Qué pasará con el Papa León XIV tras su diagnóstico de cáncer de pulmón?

El papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar luego de que los médicos analizaran el tejido retirado durante una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La intervención se realizó este martes en el Policlínico Gemelli de Roma y, de acuerdo con la información difundida por el Vaticano, transcurrió sin complicaciones. El pontífice despertó con normalidad y permanecerá hospitalizado alrededor de una semana para recuperarse de la operación.

El diagnóstico abre ahora una nueva etapa para el Papa, quien deberá someterse a estudios adicionales para determinar si requiere algún tratamiento contra el cáncer y cuándo podrá retomar sus actividades públicas.

El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón.



La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico… pic.twitter.com/a8StgtMaQx — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

¿Qué tratamiento recibirá el Papa León XIV?

Por ahora, no se ha confirmado que León XIV vaya a recibir quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento adicional. La decisión dependerá de los resultados de los estudios realizados al tejido extirpado y de la valoración de sus médicos.

Uno de los puntos que deberán determinar los especialistas es la extensión del cáncer y si existe afectación de los ganglios linfáticos. Esta información será fundamental para establecer si la cirugía fue suficiente o si es necesario recurrir a otro tratamiento.

El adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón. Sin embargo, conocer únicamente el tipo de tumor no permite establecer cuál es el pronóstico del paciente, por lo que todavía no es posible determinar cómo evolucionará la enfermedad en el caso del pontífice.

Antes de la intervención, el Vaticano había informado que el nódulo pulmonar había sido detectado en una fase temprana y estaba localizado, un elemento que los especialistas consideran relevante al momento de evaluar las posibilidades de tratamiento.

Por ahora, el principal objetivo será la recuperación de León XIV después de la cirugía y conocer los resultados definitivos de los análisis médicos.

¿El Papa León XIV seguirá al frente del Vaticano durante su tratamiento?

León XIV continuará siendo el Papa mientras se recupera de la cirugía y, en caso de necesitar tratamiento adicional, durante ese proceso.

La Iglesia católica no contempla la figura de un “Papa interino” que sustituya temporalmente al pontífice cuando este se encuentra enfermo u hospitalizado. Por lo tanto, la ausencia de León XIV de algunas actividades públicas no significa que haya dejado sus funciones.

Mientras el Papa se recupera, los distintos organismos de la Santa Sede pueden continuar con sus actividades y sus colaboradores pueden encargarse de asuntos administrativos y de coordinación. Sin embargo, esto no significa que alguno de ellos asuma el cargo de pontífice.

La situación sería distinta únicamente ante la muerte o renuncia del Papa, circunstancias que darían paso al procedimiento para elegir a un nuevo pontífice.

De esta manera, aunque León XIV tenga que reducir temporalmente su actividad, continúa al frente de la Iglesia católica.

¿Qué pasará con la agenda del Papa León XIV?

La recuperación también tendrá efectos inmediatos sobre su agenda. Las actividades públicas del pontífice fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras permanece hospitalizado y se recupera de la intervención.

Después de esa fecha, su regreso a las actividades dependerá de su evolución y de las indicaciones de su equipo médico. No se descarta que tenga que reducir el ritmo de sus apariciones durante las primeras semanas posteriores a la operación.

También está pendiente el futuro de su viaje previsto para noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. Hasta ahora no debe darse por cancelado, pues su realización dependerá de cómo avance la recuperación del Papa y de si los médicos determinan que necesita algún tratamiento adicional.

Por ahora, el Vaticano mantiene el seguimiento de su estado de salud y se espera que proporcione nueva información conforme avance el periodo de recuperación.

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MSL