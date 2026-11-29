¿Cómo va la tabla de riesgo de La Mansión VIP hoy 29 de noviembre 2026?

Este domingo 29 de noviembre en La Mansión VIP, a solo un paso de la gran final del reality show, hay seis habitantes que se encuentran en la tabla de riesgo y de cara a una posible doble eliminación que promete dar de qué hablar.

Los eliminados serán los participantes que recaudaron el menor número de votos a comparación de sus competidores y algo que llama la atención es que la lista incluye esta semana a dos de los habitantes más votadas del proyecto, Itati López y Jorjais.

Nominados de La mansión VIP : Anaho, Alejandra, Jorjais, Deiby, Yetus e Itatí #LaMansionVIP pic.twitter.com/6S9Zo0DyVo — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 29, 2026

Entre dinámicas, cantidad de Super Chats y estrategias, quedaron 6 nominados en La Mansión VIP 2 en camino a la doble eliminación, donde además dos repiten por segunda semana consecutiva un tiempo en la placa,

Se trata de Yetus, quien volvió a estar en riesgo por tener pocos votos a comparación de sus compañeros, y Deiby Ruiz por una dinámica que le desfavoreció. Asimismo, Anahí y Alejandra figuran en la tabla a una semana de haber ingresado.

¿Cómo va la tabla de riesgo en La Mansión VIP?

Entre los seis habitantes que están en riesgo de quedar fuera, de acuerdo con perfiles como La Mansión VIP Tracker señalan que los dos más votados serían Itati López y Jorjais.

Así va la tabla de riesgo de La Mansión VIP hoy 29 de noviembre 2026. ı Foto: Especial

Este no es una nueva noticia, ya que en la lista de votaciones, ambos figuran entre el top 3 de los participantes más votados, solo superados por Tony Aguirre. De este modo, parece que no se encuentran en riesgo alguno.

Por otro lado, Yetus y Ale Gaxiola aparecen en medio de la placa, mientras que Deiby Ruiz y Anahí Ríos serían los menos votados, siendo la ex de Edwin Mendoza la más propensa a quedar eliminada en esta ocasión.

En caso de que sí ocurra una doble eliminación en esta tercera semana sel reality show, el segundo en salir podría ser Deiby Ruiz, aunque cabe mencionar que las votaciones cambian constantemente, sobre todo en este tipo de áreas.

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