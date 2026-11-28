De civiles a soldados, los tres meses que transforman la vida de los futuros oficiales de México

Antes de aprender a pilotar una aeronave, ejercer la medicina, construir infraestructura o asumir responsabilidades en materia de seguridad pública, mil 600 jóvenes mexicanos enfrentan un desafío común, abandonar los hábitos de la vida civil para adquirir el carácter, la disciplina y las capacidades físicas que exige la carrera de las armas.

Los futuros oficiales recorren una pista de un kilómetro y superan 20 obstáculos con uniforme y equipamiento militar ı Foto: Elizabeth Hernández

En las inmediaciones del Heroico Colegio Militar, entre caminos rodeados de árboles, pistas de obstáculos, instalaciones acuáticas y pequeñas aulas dispersas por el bosque, transcurre el Curso Básico de Formación Militar 2026, una etapa obligatoria para quienes lograron ingresar a los planteles educativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Para el general brigadier de Estado Mayor Camilo Martín Hernández Trejo, a quien conocen como el general Camilo, comandante y coordinador del adiestramiento, la misión durante estos tres meses va más allá de preparar físicamente a los futuros oficiales. Bajo su responsabilidad recae la tarea de inculcarles “habilidades, valores y virtudes que les van a permitir transitar de la vida civil a la vida militar”.

Destacada participación de mujeres en esta generación ı Foto: Elizabeth Hernández

A casi dos meses y medio del inicio de esta experiencia, buena parte de los cadetes identifica entre sus mayores dificultades levantarse temprano, alejarse de sus familias y renunciar a las comodidades del hogar. Otras aparecen conforme avanzan las jornadas, cuando el agotamiento físico acompaña las largas horas de entrenamiento.

Sobre una pista de aproximadamente un kilómetro, los aspirantes deben superar 20 obstáculos con el uniforme completo y su equipamiento. Corren en zigzag, escalan estructuras, descienden por cuerdas, brincan barrancas y atraviesan túneles. Cada ejercicio requiere fuerza, coordinación y precisión, cualidades que perfeccionan tras varias horas de práctica.

El próximo 15 de diciembre, los cadetes concluirán su formación básica ı Foto: Elizabeth Hernández

Uno de los obstáculos, conocido como el Salto de Tarzán, exige que los muchachos se sujeten de una cuerda y balanceen su cuerpo hasta alcanzar el extremo contrario de una zanja. El dominio de la técnica les permite continuar el recorrido, en el que ponen a prueba la resistencia adquirida desde su llegada al complejo castrense.

Brittany Jazmín Montes Charles, cadete de primer año de la Escuela Militar de Aviación, forma parte del 30 por ciento de mujeres que integran esta generación. Entre sus principales retos reconoce la distancia respecto a sus seres queridos, aunque también descubre capacidades que desconocía antes de vestir el uniforme.

Práctica con simuladores de armamento ı Foto: Elizabeth Hernández

“Lo que más me llama la atención son todas las oportunidades que he tenido para desarrollarme como persona, así como física y mentalmente”, comparte la joven, cuya preparación inicial es idéntica a la del resto de sus compañeros, independientemente de la especialidad que eligieron.

Dentro de las instalaciones acuáticas tiene lugar otra prueba significativa en la formación de los aspirantes. El Salto de Decisión consiste en lanzarse desde plataformas de tres y cinco metros de altura hacia una fosa de seis metros de profundidad. El ejercicio busca fortalecer el carácter y la determinación que necesitarán durante su desempeño profesional.

Preparación y disciplina ı Foto: Elizabeth Hernández

Jonathan Israel Ramos Bobadilla, cadete de primer año de la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento del Colegio del Aire, encontró en la natación una de las disciplinas que mayor trabajo le han costado. Sin embargo, recuerda el momento en que saltó desde la plataforma más alta como “una emoción muy grande y un miedo que se pierde para poder tomar decisiones en un futuro como oficial”.

Además del acondicionamiento físico, la preparación comprende nueve asignaturas y 500 horas de enseñanza. En el área de adiestramiento conocida como el Nido, la Defensa dispone de 80 módulos distribuidos entre la vegetación del complejo, donde grupos de entre 25 y 30 estudiantes reciben instrucción sobre legislación, ética, civismo y conocimientos propios de la doctrina castrense.

Respecto a los cambios que ha experimentado la formación de las nuevas generaciones, el general Hernández Trejo destaca dos aspectos fundamentales, la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y la enseñanza del respeto a las garantías de la población, incluso antes de que los alumnos comiencen sus respectivas especialidades.

“Yo ahorita considero un cambio que es importante, la inclusión de los derechos humanos dentro del adiestramiento”, señala el comandante, quien explica que el programa incluye nociones de Derecho Internacional Humanitario. Estos conocimientos tendrán mayor profundidad conforme los jóvenes avancen en sus carreras.

La formación incluye nueve asignaturas y 500 horas de enseñanza ı Foto: Elizabeth Hernández

También existen espacios destinados a la instrucción en materia de armamento, donde los cadetes realizan ejercicios con simuladores antes de acudir a las prácticas de tiro real. Las actividades abarcan desde cuestiones elementales, como la manera correcta de ajustar las botas, hasta el establecimiento de campamentos, la alimentación con los recursos disponibles y la preparación para pasar la noche a campo abierto.

Hace cuatro décadas, el propio general Camilo atravesó esa primera etapa como estudiante del Heroico Colegio Militar. Ahora, desde una posición de mando, tiene la encomienda de transmitir parte de la experiencia que acumuló durante su trayectoria en el Ejército Mexicano.

“Me recuerda todo ese tiempo, hace 40 años que estuve aquí como cadete y todo el adiestramiento que pasé”, expresa Hernández Trejo, quien considera una distinción la oportunidad de acompañar a los muchachos durante sus primeros pasos dentro de la institución.

Mientras dirige la preparación de esta generación, el comandante extiende una invitación a quienes concluyeron el bachillerato o terminarán sus estudios en 2027 para que conozcan la oferta académica del sistema educativo militar. Particularmente, anima a las mexicanas a participar en el proceso de admisión, pues actualmente pueden optar por cualquiera de las especialidades.

Ponen a prueba la fuerza, coordinación y resistencia de los cadetes ı Foto: Elizabeth Hernández

“Todas las escuelas están abiertas ya a la mujer”, puntualiza el general, quien también destaca la posibilidad de que los egresados continúen su preparación profesional mediante cursos o estudios en el extranjero.

Será el próximo 15 de diciembre cuando concluya el adiestramiento que comenzó en septiembre. Los integrantes de esta generación regresarán entonces a sus respectivos planteles para estudiar medicina, enfermería, ingeniería, aviación, transmisiones, seguridad pública y otras disciplinas. Terminará así la primera etapa de una carrera profesional en la que, antes de convertirse en especialistas, debieron aprender a ser soldados.