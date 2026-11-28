Y luego de que en el Congreso de la Ciudad de México se vivieran días de furia, sobre todo durante las comparecencias de dos alcaldes de oposición —la de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe— han empezado a surgir reproches y cuestionamientos a la diputada Valentina Batres. Fue la legisladora panista Daniela Álvarez la que le echó en cara a la morenista haber asumido un comportamiento poco institucional. Valentina encabeza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo local, que en breve se dará a la tarea de revisar las asignaciones precisamente para las demarcaciones. Nos recuerdan que en el caso de Rojo de la Vega ésta optó por salir del recinto tras señalar una falta de garantías, mientras que con Tabe lo que se acusó fue un problema con los micrófonos y los protocolos. El Congreso local, nos dicen, ha estado convertido en un auténtico ring en el que la rendición de cuentas ha pasado a segundo término. Uf.