El Club América antes del partido de ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

Luego de una actuación que dejó mucho que desear en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, el entrenador del América, Guillermo Almada, prepararía movimientos interesantes para el duelo de vuelta y pensando en dejar mejores sensaciones para las semifinales del Apertura 2026.

De acuerdo con información de medios nacionales, Brian Rodríguez estaría siendo titular en las Águilas este sábado en el Estadio Azteca, pero no sería todo, ya que Rodolfo Cota se mantendría como el arquero titular del equipo, sumado a que Henry Martín podría regresar.

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Los movimientos del América para la vuelta del Apertura 2026 ante Monterrey

Según Récord, el extremo uruguayo regresaría a la titularidad este sábado luego de recuperarse de una lesión muscular que lo dejó fuera de acción en la parte final de la parte regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Brian Rodríguez disputó tan solo 45 minutos en el duelo de ida de cuartos de final ante Rayados, en el Estadio BBVA, en donde el América jugó casi todo el partido con un hombre de más por una expulsión tempranera de los locales.

Para reforzar todavía más el ataque, el conjunto de Coapa podría tener de arranque a Henry Martín, aunque no está todo definido. El estatus de La Bomba se aclarará este sábado, previo al juego en el Estadio Azteca.

Y en la portería repetiría Rodolfo Cota. El arquero mexicano se fue ganando la confianza del técnico, pero en cuanto Malagón estuvo listo volvió a estar en el banquillo.

El exportero del León fue quien inició la era de Guillermo Almada en las Águilas, ya que Luis Ángel Malagón se encontraba recuperando de su lesión, de la cual ya está bien, pero no regresó con el nivel esperado.

En el duelo de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el América necesita dejar una mejor cara, ya que en la ida las Águilas no pudieron aprovechar los espacios que dejó la expulsión del Monterrey, que disputó 80 minutos con un hombre menos.

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