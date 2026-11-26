Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar en el que todos quieren pasar sus días para recuperarse de las intensas carreras en el juego.

Antes de que se lleve a cabo el duelo por la Villa 360, los deportistas van a competir por una medalla que resulta clave de cara al duelo de eliminación.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, los ganadores de la Villa 360 serían los del equipo azul, pues según los seguidores del programa esto respondería a la racha que ha tenido la escuadra celeste en las últimas semanas al ganar varias de las competencias importantes.

Sin embargo, no se tiene información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

En el capítulo de hoy se viene una guerra psicológica y choque entre Leo y Heliud, ya que los azules continúan ejecutando su estrategia de provocación verbal para desequilibrar al equipo rojo.

Desde la banca, Leo se burla de la lesión de rodilla de Heliud, a lo que este responde afirmando que aun lesionado sigue siendo más rápido. La tensión aumenta hasta llegar al contacto físico, cuando Leo se acerca y le coloca la mano cerca del hombro o cuello a Heliud, provocando que este lo empuje.

Por otra parte, Natalia, la recién incorporada competidora del equipo rojo, sufre una fuerte caída al no poder apoyar bien el pie en la zona inestable de la red. Ante sus lágrimas y el dolor evidente, la carrera se detiene y Natalia tiene que ser trasladada fuera del circuito en ambulancia.

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