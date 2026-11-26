La popularidad de Doña Alegría continúa creciendo dentro y fuera de La Mansión VIP 2. Luego de que dentro del reality la mamá de Poncho de Nigris revelara que es una ferviente consumidora de la Coca-Cola light, alguien le envió un Super Chat prometiendo que tendría refrescos gratis de por vida, sin embargo, no se puede comprobar que sea real.

Ahora, la famosa marca llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales y fans de Doña Leti gracias a una publicación en TikTok, un guiño a la viral promesa.

¡Lo lograste, Doña Alegría! Coca-Cola sorprende con publicación dedicada a la participante de La Mansión VIP 2

La famosa marca de refrescos publicó en TikTok una imagen protagonizada por una botella de Coca-Cola Light colocada al centro de un escenario rojo.

Junto al producto apareció la frase “Doña Alegría para todos”, una referencia que los seguidores de La Mansión VIP identificaron de inmediato. Y en la descripción de la foto se lee: “¡De por vida!“.

Todo comenzó durante una transmisión del reality, cuando Doña Alegría recibió un Super Chat en el que una persona, utilizando el nombre del supuesto dueño de Coca-Cola, le aseguró que podría disfrutar Coca-Cola Light gratis durante toda su vida. El mensaje emocionó a la participante y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Doña alegria recibe un nuevo súper chat y ahora el dueño de Coca Cola le manda un mensaje para decirle que ahora tendrá Coca Cola Light gratis de por vida #LamansionVIP2 #LaMansionVip pic.twitter.com/XzgM4U9zB6 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 23, 2026

Desde entonces, numerosos usuarios compartieron clips del momento e incluso etiquetaron a la compañía para pedir que la promesa se hiciera realidad.

Es por ello que la publicación en Tiktok de la marca causó revuelo, aunque Coca-Cola no confirmó directamente si brindará alguna promoción o beneficio especial a Doña Alegría cuando salga de La Mansión VIP.

Algunos comentarios en la publicación de TikTok fueron:

“Cuando salga doña alegría un comercial nos daría mucha ALEGRÍA”

“Queee lo lograste doña alegría, coca cola ya te volteó a ver”

“Te felicito Alegría has logrado todo!!!”

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