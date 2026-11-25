¿Cómo van las votaciones de La Mansión VIP hoy 25 de noviembre 2026?

La tabla de votaciones sigue dando de qué hablar en La Mansión VIP 2 gracias a la participación del público que constamente alimenta los puntajes de sus habitantes favoritos con el formato de votación creado por Hot Spanish.

Por un lado, algunos votan directemente en el sitio web, aunque no cabe duda que la gran mayoría de los puntos que mueven el tablero se obtienen gracias a las donaciones a través del canal de YouTube con los Super Chats.

que pinche risa tengo con este cambio de camara, de como se están peleando y de repente enfocan a cukis y bellakath queriendo hacerle una limpia a doña alegría JAJSJA 😭😭 #LaMansionVIP #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/DA1PrfNYSy — 🔪 (@chuckysivan) November 25, 2026

En La Mansión VIP, cada 10 pesos mexicanos donados son equivalenes a un punto directo para subir a tu participante favorito de casilla, por lo que lo que más vale es donar a través de la transmisión en vivo en YouTube.

Esta semana, los participantes del reality show recibieron a dos nuevas habitantes y generaron momentos virales como una pelea falsa entre ella e Itati López.

Por otro lado, Doña Alegría y La Cukis siguen destacando como dos de las participantes que han consquistado los corazones del público a través de sus personalidades irreverentes y divertidas.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 25 de noviembre

Este miércoles 25 de noviembre, la tabla de votaciones de la cuenta no oficial de X, La Mansión VIP Tracker muestra cómo avanzan los participantes en sus puntuaciones.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 25 de noviembre del 2026 ı Foto: Especial

En esta ocasión, Tony Aguirre sigue como el ganador de la temporada, ya que sus votos han alcanzado 5 millones 700 mil pesos recuadados, mientras que Itati lo sigue con 3 millones de pesos en donaciones.

Tras esto, le sigue Jorjais con 2 millones, mientras que Jlexis, Paolita Suárez, Doña Alegría, La Cukis, Odette Orlena y Bellakath ya alcanzaron el millón de pesos cada quien, con diferencias.

Por otro lado, los menos votadoa hasta el momento son Yetus, Ale Gaxiola, Cintia Cossio y Deiby Ruiz. Ale entró al reality show el pasado lunes, aunque su acompañante, Anahí Ríos, ya se posicionó en el lugar 12 de la tabla, con lo que se mantiene a salvo.

Puedes ver cómo avanzan las votaciones de La Mansión VIP EN VIVO por AQUÍ.

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