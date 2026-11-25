¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP hoy 25 de noviembre 2026?

Este miércoles 25 de noviembre se dieron a conocer los nominados de La Granja VIP 2026 en la semana 12 de la competencia que al parecer, se extenderá hasta mediados de diciembre.

Antes de las votaciones de los participantes, ya hay dos nominados, que son Manelyk González y Julio Camejo, el último siendo el nominado directo por La Bebeshita como parte de su Legado por haber quedado eliminada este domingo.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Los nominados de esta semana en La Granja VIP son:

Julio Camejo

Manelyk González

¿Qué pasa en La Granja VIP?

Las últimas semanas en La Granja VIP han estado marcadas por intensas tensiones, estrategias y la salida de figuras muy comentadas. La recta final ha traído consigo sorpresas en las dinámicas de eliminación y cambios en la placa de riesgo.

Recientemente, tras semanas de tensiones acumuladas y movimientos estratégicos, la competencia vio la partida definitiva de La Bebeshita, quien tuvo que despedirse del reality show tras no recibir los votos suficientes del público frente al resto de sus compañeros.

Sin embargo, la famosa reapareció al día siguiente y le dio a entender a Bicolor que se habia embarazado de él, una noticia que él no se creyó ni tampoco el público, que piensa que el programa está buscando la manera de llamar la atención del público por su competencia, La Mansión VIP, que arrasa con el rating.

Además, la producción introdujo una dinámica especial temporal con la llegada de cuatro atletas históricos provenientes de Exatlón México (Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Yann Lobo y Gloria Murillo), quienes se sumaron por una semana para convivir y participar en las labores cotidianas de la granja junto a los siete granjeros originales que aún aspiran al premio principal.

¿Quieres saber más?

¿La Bebeshita está embarazada de Kevyn Bicolor? Así fue la confesión de Daniela Alexis

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP el 22 de noviembre 2026?

Tras besos, Bebeshita asegura que Bicolor le confesó que la quiere en serio | VIDEO

Es oficial, Yeferson Cossio y Carolina Gómez se separan; ¿por qué terminaron?