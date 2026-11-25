Yeferson Cossio y Carolina Gómez confirmaron que terminaron su relación, luego de meses de rumores y sospechas de sus fans, pues dejaron de grabar contenido juntos.

La pareja, que compartió cerca de cuatro años de historia y que se comprometió hace más de un año y medio, anunció la noticia a través de un mensaje conjunto en Instagram, donde explicó que tomó la decisión de seguir caminos distintos.

Es oficial, Yeferson Cossio y Carolina Gómez se separan; ¿por qué terminaron?

El influencer colombiano Yeferson Cossio, hermano de Cintia Cossio, habitante de La Mansión VIP 2, publicó un comunicado firmado por él y por Carolina Gómez en el que reveló que su ruptura lleva varias semanas.

“Después de cuatro años juntos, llenos de amor, momentos inolvidables, aprendizajes y una historia que siempre llevaremos en nuestros corazones, hace casi 2 meses hemos decidido tomar caminos diferentes y poner fin a nuestra relación”, escribieron en Instagram.

Aunque la pareja no detalló un motivo específico para la separación, dejó claro que la decisión surgió en buenos términos. En el mensaje también destacó los momentos compartidos: “Fueron años maravillosos en los que compartimos sueños, aventuras, risas y experiencias que nos marcaron para siempre”.

Además, subrayaron que el respeto permanece intacto pese a que su relación terminó: “Aunque nuestra historia como pareja llega a su fin, el cariño, la gratitud y el respeto que sentimos el uno por el otro permanecerán”.

“A veces, amar también significa entender que los caminos pueden cambiar, sin que eso borre todo lo bonito que se vivió”, agregaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez en la publicación.

¿Cómo empezó su relación?

La historia entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez comenzó a mediados de 2022 gracias a un concurso organizado por el creador de contenido. Según relataron anteriormente, el mánager de Gómez ganó el sorteo y la llevó a grabar contenido con el influencer.

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