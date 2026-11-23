¿De qué murió Gabriel Felix, influencer brasileño que falleció en una cancha de futbol?

El influencer brasileño Gabriel Félix falleció de manera repentina a las 29 años de edad mientras disputaba un partido de fútbol en Campinas, una noticia que causó conmoción entre sus seguidores y el público en redes sociales.

¿Qué se sabe de la muerte de Gabriel Félix?

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado jueves 19 de noviembre, cuando el joven comenzó a sentirse mal y recibió asistencia médica de urgencia, de acuerdo con medios brasileños.

O influenciador digital Gabriel Félix, noivo da também influenciadora Isabelle Abreu (Xsbel), faleceu ontem (19), aos 29 anos.



Isabelle informou que a causa da morte ainda é desconhecida. pic.twitter.com/HB1lG2Nc1g — Tracklist (@tracklist) November 20, 2026

Pese a la intervención de los expertos, Gabriel Félix perdió la vida, como informó su prometida y mamá de su única hija, Isabelle Abreu, a través de sus redes sociales.

“Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche”, escribió inicialmente Isabelle, según recoge el medio brasileño G1. Hasta el momento no se ha informado públicamente que el influencer brasileño Gabriel Félix padeciera alguna enfermedad previa.

Horas después, la joven publicó una emotiva despedida en Instagram en la que expresó el profundo dolor que atraviesa tras la muerte de su pareja. “Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela”, confesó.

Todavía estamos tratando de comprender todo lo que pasó y necesitamos tiempo y privacidad para vivir este dolor", expresó, con lo que dejó claro que se sigue esclareciendo la causa de muerte.

“Nuestro amor es eterno. Y tu legado también lo será. No consigo imaginar un mundo en el que tú no estés. No quiero creer lo que ha pasado, quiero que vuelvas. No dejo de preguntarle a Dios dónde estás. Os pido, por favor, que respetéis este momento tan delicado”, continuaba el mensaje.

Gabriel Félix fue un conocido modelo y creador de contenido brasileño que había conseguido destacar en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre humor, moda y vida cotidiana.

Además, compartía de manera constante videos junto a Isabelle Abreu, con quien mostraba diferentes momentos de su relación y de su vida familiar como padres de su hija nacida en 2023.

Su cuenta de Instagram reunía alrededor de 1,5 millones de seguidores, mientras que su proyecto conjunto en YouTube también había logrado una importante comunidad de espectadores.

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