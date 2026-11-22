Conoce al eliminado del 22 de noviembre de ¿Quién es la máscara?

Los personajes de ¿Quién es la máscara? 2026 se enfrentan en un intenso capítulo 7 este domingo 22 de noviembre, ya que dos de los participantes tienen que quitarse su máscara y revelar su verdadera identidad.

El capítulo de hoy será temático y será sobre el espacio exterior, así que tanto los investigadores como los personajes se vestirán para la ocasión.

En el episodio de hoy participan todos los personajes que quedan en el juego que son: Patito Feo, La Patrona, Dr. Kaboom, Alex Loro, Ana Conda, Licua Checo y Roseta Palomares.

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? sería Alex Loro, quién no pudo ser salvado por los investigadores ni tampoco por el público que está en el set de grabación, por lo que se revelará su verdadera identidad.

Asimismo, el otro eliminado sería el Dr. Kaboom, pero según las filtraciones, en este capítulo se va a usar el botón de sálvame, por lo que se dice que Yuri usará este botón para evitar que Dr. Kaboom abandone la competencia.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2026

Se espera que haya dos enfrentamientos, uno de tres y otro de cuatro personajes. En el primero estarían: Roseta Palomares, Dr. Kaboom y Patito Feo. En el segundo estarían: Alex Loro, Ana Conda, La Patrona y Licua Checo.

Cada personaje saldrá al escenario a interpretar un tema musical para convencer al público y a los investigadores por qué se tienen que seguir quedando en el programa.

Por otra parte, se dice que en el episodio 7 va a llegar un nuevo personaje, pero no se sabe si va a sumarse a la competencia o solo será como parte del entretenimiento, tal como pasó con El hombre de piedra que era Gloria Trevi, que solo emocionaba y ponía desorden, pero realmente no estaba jugando, solo fue parte del show.

Te puede interesar: