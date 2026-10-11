¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Alex Loro? Esta es su identidad

Alex Loro es el participantes de ¿Quién es la máscara? 2026 que llegó a poner el rock a su máximo nivel. Está inspirado en la leyenda del rock mexicano Alex Lora.

Las pistas de este personaje son muy complejas, ya que tiene varios elementos que no tienen mucha relación entre sí.

Alex Loro señaló que era godín, es decir, que trabajaba en una oficina, pero él siempre trajo la vena del rock por lo que decidió dejar su trabajo para dedicarse a la música.

¡Odia su chamba y ser godín! 😅 Por eso, #AlexLoro renunció a su empleo para formar una banda con sus compas y algún día ser telonero de #AlexLora 🤘



¿#QuiénEsLaMáscara? 🎭 📺 Disponible en #LasEstrellas, #Univisión y #ViX pic.twitter.com/YTzPjMA2uT — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 12, 2026

Apareció caminando en el Metro Balderas, esto en relación a la canción de El Tri. Dijo que sí tiene pareja, que le gustaría tener hijos.

Mencionó que tenía un problema con la bebida, también hizo evidente su relación con Anahí. Y finalmente, indicó que su mayor sueño era abrir un concierto de El Tri.

Quién es el famoso que está detrás de Alex Loro de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los investigadores, Alex Loro sería Sebastian Rulli, Kuno Becker, Leonardo de Lozanne o hasta el mismo Alex Lora.

Sin embargo, los fans afirman que detrás de este personaje estaría el actor y comediante Luis Manuel Ávila, famoso por su personaje de Junior en La Familia Peluche. Algunos seguidores afirman que esa voz gruesa de Alex Loro sí podría pertenecer a este famoso histrión.

Otros seguidores del programa afirman que también podría ser el actor Fernando Bonilla, quien fue el protagonista de la serie “La oficina” que es la versión mexicana de The Office.

Te puede interesar: